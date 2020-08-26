【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】

▲ 大劉女兒億元獨立屋曝光。

綽號「大劉」的香港四大首富之一劉鑾雄，與其舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，長女劉秀盈現年已經17歲，極具藝術天份的她獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，近日她分享在家練舞的影片，上億元的山頂獨立屋豪宅亦因而曝光。

大劉與呂麗君分別育有現年17歲的女兒劉秀盈以及10歲的兒子劉子鋒，二人於2014年分手，此前大劉已向呂麗君贈予超過20億港幣的禮物與物業。

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▲ 劉秀盈喜歡在豪宅這個位置練舞。（instagram圖片）

大女豪宅練舞

近日女兒劉秀盈在社交網站發放在家練舞的影片時，疑把市值超過四億、位於山頂白加道31號A的獨立屋內部曝光！

一向熱愛音樂和舞蹈的劉秀盈，連日來在instagram發放在家練習芭蕾舞的影片和照片，取景位置疑是大宅的內部的玄關，樓底甚高且非常寬敞。

▲ 平時亦愛分享自彈自唱影片。（instagram圖片）

大宅採用古典西方元素作為設計，主要以深色木材為主。過去見劉秀盈亦放過不少自彈自唱的影片，豪宅內除了有整套的爵士鼓，還有三角琴，方便劉秀盈全天候練習。

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劉秀盈一直都非常喜歡藝術，早前才獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書，而她亦開設了個人YouTube頻道「Zoe Lau」，分享她的自彈自唱片段，獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。前年，秀盈更錄製首張個人EP，去年聖誕再推出第二張唱片。

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另外，據悉當年大劉與呂麗君分手時，曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾，當時已提到二人交往期間，大劉除了照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。

當中包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。另外還有至少三架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國六層高大宅等。

▲ 自小喜歡音樂。（取自IG）

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