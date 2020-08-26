中學生設計A.I.盲人手杖奪港大STEM創新獎　可望明年中推出市面

▲ 本港中學生蘇穎嵐（左四）、黃子晉（右四）與來內地及土耳其等地成員，憑「AI盲人拐杖」設計在去年「STEM教育國際研討會」獲獎。（港大提供）

香港大學已連續第3年與微軟合辦「STEM教育國際研討會」，6至7月在疫情下移師網上舉行，仍吸引13個國家地區共80名中學生參與，而去年其中一隊來自香港及土耳其等地的參加者，構思結合「A.I.助理」、超聲波導航及平安鐘功能的人工智能盲人手杖，獲得「最具創新性獎」，其設計更獲一間人工智能公司垂青，正在投入開發，預計明年中可推出市面，售價料介乎2,000至3,000元。

去年研討會共有100名來自不同國家地區的中三至中六學生參加，分成11隊設計新穎產品構思及開發規劃方案。

7名來自香港、中國內地、土耳其、印度和加拿大組成的隊伍，憑著「AI盲人拐杖」設計獲「最具創新性獎」。港大「菁英聚港大計劃」顧問委員會主席嚴志堅指，由2018年與微軟合辦研討會至今，今次是首度有學生參賽作品有機會推出市場。

成員之一、就讀寶血會上智英文書院即將升中五的學生蘇穎嵐（Christine）表示，起初與其他成員互不相識，但透過WhatsApp群組及4日3夜訓練營交流，因土耳其組員有見其視障朋友缺乏功能全面的手杖，解決生活上的不便，故萌生設計智能手杖的意念，再了解市面上其他智能手杖的缺點，從而改善設計。

拔萃男書院升中五學生黃子晉（Jason）解釋，其設計有三大特點，包括透過A.I.助理為視障人士作伴，「目的是不想令盲人覺得是自己一個行路、會幫他找方向，好像有人陪伴他」；同時透過超聲波探測障礙物的距離，以震感傳遞訊息給用家；以及如平安鐘般，萬一用家發生意外、跌下手杖，可立即傳送所在位置給其親友。此外，他們亦參考市面同類智能手杖，僅提供英文及土耳其文兩種語言，但因應視障是全球面對的問題，故設計產品能支援多種語言。

其設計概念吸引到去年11月新成立的願景人工智能公司投入資金開發成產品，行政總裁蔣卓男表示，希望仿效外國將A.I.技術應用於解決社會問題的例子，助視障人士避免因使用傳統手杖而受傷的情況。他透露開發進度受疫情拖慢，現時已有產品模型，計劃於明年中推出市面，參考同類智能盲人手杖售價約500美元（約3,800港元），據市場調查考慮將新研發產品售價定於2,000至3,000元，並計劃邀非牟利機構或政府資助視障人士購買。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅