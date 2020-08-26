【珠寶世家】Tiffany打造Jewel Box猶如寶石萬花筒 珍稀坦桑石寫下一頁珠寶傳奇
一顆寶石的誕生，絕非一朝一夕的事，而是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採、切割、打磨，才得出燦爛奪目的效果，因此每顆寶石都經過千錘百鍊，得來不易。Tiffany的高級珠寶系列Tiffany Jewel Box便由無數如此矜貴的寶石鑲嵌而成，早前系列被運到香港展出，每一件極罕的作品都叫人驚艷。
作為一個享負盛名的珠寶世家，Tiffany一直致力於世界各地搜羅奇珍瑰寶，尤其是採用於品牌高級珠寶系列當中的寶石，品牌的要求更是加倍嚴謹，精益求精。Tiffany Jewel Box高級珠寶系列由多種不同類型及色澤的寶石拼湊而成，猶如萬花筒般瑰麗，而每顆寶石都彷彿在訴說著自己的故事，相當引人入勝。
不得不提其中一套首飾上出現的珍稀坦桑石，坦桑石可能大家都常有聽過見過，但其實它是1968年由Tiffany於坦桑尼亞所發現，其矜貴度得到了肯定，品牌並將此原本寂寂無名的艷麗紫藍色寶石起名為坦桑石（Tanzanite），並確認它在珠寶界的地位。此外，系列的首飾中還有淡紫粉紅色半寶石紫鋰輝石（Kunzite）、在馬達加斯加出土的粉紅色綠柱石摩根石（Morganite）及採自非洲察沃國家公園的翠綠色沙弗萊石（Tsavorite），以上3種寶石跟坦桑石並列為「Tiffany傳奇寶石」，質素之高在業界數一數二，為品牌寫下了不少傳奇。
分享寶石的故事
除此之外，還要跟大家介紹一枚鑲嵌有一顆逾5卡綠藍彩鑽的戒指，此種顏色的鑽石極致非凡，主石旁邊加有長方形鑽石及圓形明亮式鑽石作點綴，身價達3千6百多萬，珍貴無比。還有另一枚鑲嵌了一顆重量超過51.71卡枕形切割濃彩黃鑽的戒指，如此重量的黃鑽同樣難得一見，因此身價也接近3千萬。
Tiffany自2019年起宣布將新採購的0.18卡及以上並屬獨立註冊的鑽石，都會加上「T&Co」序號鐳射蝕刻，讓顧客得知所買鑽石專屬的來源地區資料，以提升鑽石透明度，並跟客人分享寶石背後的故事。
模特兒︰Laura D @ Modelone
髮型及化粧︰Nicole Tse
產品查詢︰2362 9828
記者︰梁靜詩