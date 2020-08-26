【珠寶世家】Tiffany打造Jewel Box猶如寶石萬花筒　珍稀坦桑石寫下一頁珠寶傳奇

▲ 鉑金頸鏈展現出羅緞絲帶的飄逸動感，吊墜是一顆逾9卡的梨形鑽石，另有正方形及梯形切割鑽石重逾30卡（$8,525,000）；白金腕錶設計猶如手鐲，鑲以重逾23卡鑽石（$2,990,000）；鉑金鑲濃彩黃鑽及鑽石戒指（$29,411,000）。（黃建輝攝）

一顆寶石的誕生，絕非一朝一夕的事，而是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採、切割、打磨，才得出燦爛奪目的效果，因此每顆寶石都經過千錘百鍊，得來不易。Tiffany的高級珠寶系列Tiffany Jewel Box便由無數如此矜貴的寶石鑲嵌而成，早前系列被運到香港展出，每一件極罕的作品都叫人驚艷。

▲ 鉑金頸鏈上的梨形蛋面月光石呈現出3顆水滴的形態，總重逾118卡，再以14卡鑽石襯托（$1,577,000）；鉑金戒指鑲有逾5卡的綠藍彩鑽主石，並以長方形及圓形明亮式鑽石作點綴（$36,572,000）；鉑金戒指鑲嵌逾7卡的鑽石（$1,449,000）。（黃建輝攝）

作為一個享負盛名的珠寶世家，Tiffany一直致力於世界各地搜羅奇珍瑰寶，尤其是採用於品牌高級珠寶系列當中的寶石，品牌的要求更是加倍嚴謹，精益求精。Tiffany Jewel Box高級珠寶系列由多種不同類型及色澤的寶石拼湊而成，猶如萬花筒般瑰麗，而每顆寶石都彷彿在訴說著自己的故事，相當引人入勝。

▲ 鉑金頸鏈的主石為逾10卡的祖母綠，配上總重超過21卡的長方形藍寶石，以及總重逾35卡的長方形鑽石，要將寶石固定在柔韌線股上，需要極高的精準度（$7,545,000）；鉑金戒指鑲嵌逾13卡的枕形切割綠碧璽和重逾2卡的藍寶石（$554,000）。（黃建輝攝）

不得不提其中一套首飾上出現的珍稀坦桑石，坦桑石可能大家都常有聽過見過，但其實它是1968年由Tiffany於坦桑尼亞所發現，其矜貴度得到了肯定，品牌並將此原本寂寂無名的艷麗紫藍色寶石起名為坦桑石（Tanzanite），並確認它在珠寶界的地位。此外，系列的首飾中還有淡紫粉紅色半寶石紫鋰輝石（Kunzite）、在馬達加斯加出土的粉紅色綠柱石摩根石（Morganite）及採自非洲察沃國家公園的翠綠色沙弗萊石（Tsavorite），以上3種寶石跟坦桑石並列為「Tiffany傳奇寶石」，質素之高在業界數一數二，為品牌寫下了不少傳奇。

▲ 鉑金頸鏈鑲嵌重逾99卡的海藍寶石及重逾83卡的白水晶，而釦環之間的美鑽，亦重逾43卡（$3,367,000）；鉑金手鏈鑲嵌重逾85卡海藍寶石和重逾7卡的鑽石（$1,833,000）；鉑金鑲海藍寶石及鑽石戒指（$554,000）。（黃建輝攝）

分享寶石的故事

除此之外，還要跟大家介紹一枚鑲嵌有一顆逾5卡綠藍彩鑽的戒指，此種顏色的鑽石極致非凡，主石旁邊加有長方形鑽石及圓形明亮式鑽石作點綴，身價達3千6百多萬，珍貴無比。還有另一枚鑲嵌了一顆重量超過51.71卡枕形切割濃彩黃鑽的戒指，如此重量的黃鑽同樣難得一見，因此身價也接近3千萬。

▲ 鉑金和18K黃金耳環靈感源自盛放的花朵，鑲嵌重逾3卡的圓形藍寶石、圓形蒙大拿藍寶石和重逾2卡的圓形改良玫瑰式切割鑽石（$639,000）。（品牌提供）

▲ 鉑金頸鏈的吊墜是一顆重逾53卡的橢圓形凸圓面海藍寶石，搭配總重超過14卡的圓形明亮式切割鑽石（$2,046,000）；鉑金耳環鉑金耳環鑲嵌重逾13卡的祖母綠形切割海藍寶石及重逾6卡的鑽石（$810,000）（品牌提供）

▲ （品牌提供）

Tiffany自2019年起宣布將新採購的0.18卡及以上並屬獨立註冊的鑽石，都會加上「T&Co」序號鐳射蝕刻，讓顧客得知所買鑽石專屬的來源地區資料，以提升鑽石透明度，並跟客人分享寶石背後的故事。

模特兒︰Laura D @ Modelone

髮型及化粧︰Nicole Tse

產品查詢︰2362 9828

記者︰梁靜詩