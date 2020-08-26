【開心速遞】吳香倫患皮肌炎關節腫脹身體乏力　感恩陳榮峻照料起居：患難見真情

▲ 吳香倫覺得患病最痛苦的不是自己，而是辛苦了陳榮峻。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「譚何容儀」吳香倫 （Helen），跟「譚道德」陳榮峻現實中同是恩愛夫妻，黃昏戀修成正果，二人於18年結婚，吳香倫婚後先患上肺炎，近日亦確診皮肌炎，身為丈夫的陳榮峻盡心盡力照顧太太，為她代勞所有粗重功夫，患難見真情。

吳香倫接受TOPick專訪，分享患上罕見病的經歷，她感謝陳榮峻一直陪伴在側，又鼓勵同路人樂觀面對疾病。

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▲ 吳香倫曾入院接受治療。（陳榮峻IG圖片）

初以為患濕疹終確診皮肌炎

吳香倫大方透露患病經歷：「新婚時發現患上了肺炎，約8個月後再證實患上了皮肌炎。」

起初，Helen曾以為只是皮膚敏感，「這個病需要避免曬太陽，當時我未知自己的情況，手部出現甩皮情況，一度以為是濕疹，經過醫生診斷後才知道是患上了皮肌炎這種罕見病。」

她續指：「曾留院一個多星期進行檢查及接受治療，包括抽取大腿肌肉、手指肌肉進行化驗，照X-ray等。」

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▲ 陳榮峻對吳香倫照顧有加。（吳香倫IG圖片）

吳香倫患因罕見病關節腫脹

一般人對皮肌炎都不太認識，有指資深藝人魯芬亦是因此症而離世，Helen也不例外，初知悉確診亦不知所措：「第一次聽到自己患病時很擔心，曾以為所患的皮肌炎與魯芬小姐的一樣，後來才得悉原來此病症有80多種組合，所以大家的病症只是類近，而非完全一樣。」

談到皮肌炎的病徵，Helen說：「平衡力不好、手部麻痺、眼角與頸部敏感、手指關節腫脹及出現痛楚等，試過痛得連茶壺也拿不起。」

Helen表示患病後生活習慣有所改變，「我會多喝水，避免進食煎炸食物，以及避免曬太陽。」

▲ 陳榮峻和吳香倫於2018年結婚。（吳香倫IG圖片）

陳榮峻貼心照顧吳香倫

峻哥成為了Helen的人肉鬧鐘，每天都會提醒她定時用餐及服藥，她說：「治病的首年，每次需要服食16粒藥，曾因服了藥以致失眠，有時峻哥知道我睡得不好，便讓我翌日多睡一會。現時減了服藥份量且改用了新藥，每次需要服食6粒藥。」

因丈夫一直照顧有加，令Helen在病痛中感到絲絲溫暖，「其實是辛苦了他，粗重功夫全都由他做，他為我拿重物、踎低執拾、洗碗等，做盡家頭細務。他又陪同我去做運動，讓我增加肺活量，而且安排一大清早去行山，讓我避開陽光多做運動。」

▲ 陳榮峻陪吳香倫做運動。（吳香倫IG圖片）

吳香倫鼓勵同路人

熱愛演藝工作的Helen未有因為患病需放棄演戲，繼續撐下去，「縱然有點辛苦，但不捨得不拍劇，只是不能接拍外景戲及動作戲，其他仍能應付得到。」

Helen希望以自身經歷勉勵同路人，提醒大家要病向淺中醫，「若然發現有任何病徵切記要及早做檢查和接受治療，保持樂觀的心態面對疾病，不要令自己情緒低落。現時醫學發達，要相信能夠找到病源及醫治方法。」

雖然Helen不幸患重病，幸而有峻哥的暖心陪伴，盼望她早日能康復。

記者：梁樂欣