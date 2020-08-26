疑嫌身分證相片「唔夠靚仔」 16歲新移民涉偽造身分證准20萬保釋

▲ 16歲新移民涉偽造身份證，今於粉嶺裁判法院提堂，准以20萬保釋候訊。(資料圖片)

16歲男生疑因嫌身份證上照片「唔夠靚仔」，涉偽造另1張身份證使用，其後於港鐵站遇上警員截查時而被揭發，涉案男生被控1項管有偽造身份證罪，案件今（26日）於粉嶺裁判法院提堂。案件押後待辯方與律政司商討以其他方式處理，被告暫時毋須答辯，裁判官批准被告以20萬元保釋，案件押後至2021年1月4日再訊。

被告為姓劉的16歲男生，被控1項管有偽造身份證罪，控罪指他於2020年8月19日，在港鐵大埔墟站A2出口管有偽造身分證。控罪書上資料顯示，該偽造身分證而上面的英文姓名Lau及身分證號碼，與其真實身分證上的英文姓名Liu及身分證號碼不同。

案件今提堂時，辯方申請押後案件，準備與律政司商討以其他方式處理。裁判官押後案件至2021年1月4日再訊，被告准以20萬元保釋。據悉，被告因嫌身份證上照片「唔夠靚仔」，而偽造另1張身份證隨身攜帶使用。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂