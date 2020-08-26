  • 30°C
香港時間 : 2020826日 (週三) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疑嫌身分證相片「唔夠靚仔」 16歲新移民涉偽造身分證准20萬保釋

社會 17:48 2020/08/26

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

16歲新移民涉偽造身份證，今於粉嶺裁判法院提堂，准以20萬保釋候訊。(資料圖片)

16歲男生疑因嫌身份證上照片「唔夠靚仔」，涉偽造另1張身份證使用，其後於港鐵站遇上警員截查時而被揭發，涉案男生被控1項管有偽造身份證罪，案件今（26日）於粉嶺裁判法院提堂。案件押後待辯方與律政司商討以其他方式處理，被告暫時毋須答辯，裁判官批准被告以20萬元保釋，案件押後至2021年1月4日再訊。

被告為姓劉的16歲男生，被控1項管有偽造身份證罪，控罪指他於2020年8月19日，在港鐵大埔墟站A2出口管有偽造身分證。控罪書上資料顯示，該偽造身分證而上面的英文姓名Lau及身分證號碼，與其真實身分證上的英文姓名Liu及身分證號碼不同。

案件今提堂時，辯方申請押後案件，準備與律政司商討以其他方式處理。裁判官押後案件至2021年1月4日再訊，被告准以20萬元保釋。據悉，被告因嫌身份證上照片「唔夠靚仔」，而偽造另1張身份證隨身攜帶使用。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

最高瀏覽

【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
16:32 2020/08/25
【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
17:30 2020/08/25
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
【家嘈屋閉】哥哥帶無業女友回家白食白住　妹妹怒斥自私懶惰污糟弄到全屋垃圾
13:42 2020/08/25
【家嘈屋閉】哥哥帶無業女友回家白食白住　妹妹怒斥自私懶惰污糟弄到全屋垃圾