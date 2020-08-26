私隱公署發表飲食業界資料使用者視察報告　促停止收集求職者的部分身份證號碼

▲ 私隱公署於今(26日)就飲食業界一間具規模的公司與僱傭相關的個人資料系統發表視察報告。(私隱公署圖片)

私隱公署於今(26日)就飲食業界一間具規模的公司與僱傭相關的個人資料系統發表視察報告。視察結果顯示，該資料使用者致力進行私隱管理，並遵從《人力資源管理實務守則》中大部分規定，以及採取了一些良好的行事方式。該資料使用者並無實質性的缺失，不過仍有一些可以改善的地方。

私隱公署指出，該資料使用者在某些範疇可以改善，這些建議亦適用於飲食業界及其他僱主，包括：

停止收集求職者的部分身份證號碼，並完全銷毀這些已收集的資料；

確保在每份所收集並持有的僱員身份證副本上均加上橫跨整個身份證影像的「副本」的字眼；

確保在招聘廣告中直接要求求職者遞交個人資料時，向所有求職者提供《收集個人資料聲明》，或在招聘廣告中告知求職者可向其索取《收集個人資料聲明》的聯絡人；

適時刪除透過即時通訊應用程式所收集的求職者的個人資料；

確保網上私隱政策與職位申請表上所述的僱員個人資料的保留期限相符；

定期為所有僱員進行資料保障培訓及定期更新相關的培訓材料；及

在與承辦商（例如廢紙處置承辦商）及其他處理僱員個人資料的承辦商簽訂的協議中加入更具保障的條款，例如限制分判、向資料使用者通報資料外洩（如發生的話）。

署理香港個人資料私隱專員林植廷表示，報告中的結果及建議，可作為飲食業界及其他僱主的參考，協助他們更好地管理準僱員、現有僱員和已離任僱員的個人資料私隱。

私隱公署重申，強烈鼓勵所有資料使用者推行私隱管理系統，作為其推廣數據管治的措施之一。推行私隱管理系統除了能更有效地幫助包括僱主管理其僱員及顧客的個人資料外，亦可協助資料使用者建立與持份者，包括僱員及顧客的信任，提升機構的名聲及商譽。

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責任編輯：洪芷晴