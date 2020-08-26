【有政氣online】何栢良不檢測論被批搬龍門　今稱放假處理家務

全民檢測下月1日開展，港大感染及傳染病中心總監何栢良周一卻高調在電台表態說不檢測，惹來批評，更被翻舊帳，他曾於5月批評政府檢測不夠，建議大幅增加檢測量，被網民質疑「龍門任佢搬」，昨日更疑被特首林鄭月娥不點名批評，何栢良今午在個人社交網站貼圖，稱「今天放假處理家務 #多謝大家」，沒有再評論。

何栢良周一(24日)指，因不懷疑自己是隱形傳播者，故不會參與計劃，亦不會報名協助採樣，更質疑全民檢測效果。其言論一出，即引來各方抨擊。林鄭昨日(25日)不點名斥責「所謂專家」抹黑計劃，質疑有政治計算目的、抹黑中央、意圖破壞中央與香港關係。立法會議員梁美芬更「直線抽擊」，拍片點名批評何栢良等人，未有以身作則，斥他未有考慮公共利益，「狹隘只睇到自己」，沒有考慮到作為醫生會帶給市民錯誤訊息。她呼籲醫護人員「摒棄偏見」，應全力呼籲參與全民檢測計劃」。

有網民亦翻舊帳，指何栢良曾於5月批評政府，每天只做200至300個檢測不足夠，認為要大幅增加病毒檢測，又建議在社區設立流動病毒檢測點，豈料現時又質疑全民檢測，批評「龍門任佢搬」，「當初鬧政府做檢測做得少，而家政府搞全民檢測又鬧無用！」又有網民再翻舊帳指，「佢(何栢良)上次政府唔禁午市堂食，佢是最大聲不停話政府做得不夠！結果禁完午市，他出來致歉！」「我唔知信佢邊句好囉」。

何栢良昨日(25日)回應批評時，指自己因為大學研究的工作忙碌，故無法抽空參與計劃，強調「從不反對市民參與檢測，市民可以自行判斷應否參與」，希望各界不要用有色眼鏡看事情。今日，何栢良沒有再評論，在個人社交網站稱「今天放假處理家務 」。

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撰文 : 傅流螢