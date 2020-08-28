【Dyson吸塵機】Dyson最輕無線吸塵機新登場　Dyson Digital Slim™配吸頭+可更換電池$4,180起

▲ Dyson新推出了Dyson Digital Slim™，適合手型較小的用家。（圖片由Dyson提供）

要說到Dyson的人氣長青產品，大家很容易便想起風筒和吸塵機，而且每次推出升級版都給粉絲驚喜！Dyson今日（27日）推出了全新Dyson Digital Slim™輕量無線吸塵機系列，而且吸力強勁，適合手型較小的用家輕易清潔家居。

▲ 新產品體積較V11輕輕盈。（圖片由Dyson提供）

全新Dyson Digital Slim™吸塵機，僅重1.9公斤，是Dyson目前最輕的無線吸塵機。而且Dyson Digital Slim™吸塵機配備更輕盈的延長管、可替換電池，又可設置LCD顯示屏顯示清潔模式和剩餘運行時間等資訊，實用同時，也非常貼用家的心。

TOPick精選幾個新Dyson Digital Slim™吸塵機的設計亮點：

體積重量減少

Dyson Digital Slim™吸塵機的體積比Dyson V11™減少20%，重量減輕30%，使用時輕易上手，吸久了也不會這麼快感到累。

別以為體積重量減少會影響性能。它的吸力依然強勁不減，同時配備Dyson Hyperdymium™摩打、高效氣旋和碳纖維刷毛，輕鬆去除不同類型地板上的微塵。

▲ 吸塵機的組件經改良。（圖片由Dyson提供）

Fluffy™軟絨毛滾筒吸頭

買吸塵機還要考慮它的吸力和吸頭能不能清潔狹窄細縫的地方。Dyson為Dyson Digital Slim™吸塵機重新設計了Fluffy™軟絨毛滾筒吸頭，採用了輕巧耐用的刷頭，讓整個吸頭變得更輕盈40%和更貼近地面20%，能夠更深入清潔地櫃底及沙發底的狹窄細縫。

Dyson將碳纖維刷毛和軟質尼龍縫合在清潔吸頭，從而取代黏合劑，大幅減低吸頭重量。儘管吸頭體積減小，但Dyson Digital Slim™吸塵機跟Dyson V11™無線吸塵機一樣能夠一併吸除大顆碎屑和細小微塵。

更輕盈的延長管

Dyson V11™ 無線吸塵機屬於兩件式機身，但Dyson Digital Slim™ 無線吸塵機則採用一體式設計，更輕巧的機身。 Dyson Digital Slim™ 的延長管比Dyson V11™系列短12%和薄6.3毫米。

雖然延長管較短未必可像Dyson V11™吸得更深入，但Dyson Digital Slim™勝在較延長管較薄，更方便吸一些較窄的空間。

捕捉99.97%小至0.3微米的微塵

Dyson Digital Slim™吸塵機由輕量的Dyson Hyperdymium™摩打驅動，配合11個精心設計的渦旋式氣旋組，保持吸力。

此外，Dyson Digital Slim™吸塵機的過濾系統能夠捕捉99.97%小至0.3微米的微塵，同時排出潔凈空氣。

氣旋組件周圍的密封墊圈和先進濾網周圍的加壓橡膠密封圈，使整個系統完全密封，有效防止灰塵回到空氣中，讓大家清潔得更徹底。

可替換電池設計

Dyson Digital Slim™吸塵機採用可替換的電池設計，可一鍵替換的五芯鎳鈷鋁電池組提供無衰減的強勁電力，在節能模式下可在硬質地板運行長達40分鐘，在強效模式下可運行長達5分鐘。用家也可更換後備電池，這樣可一次過清潔長達80分鐘。

齊全的吸頭配件

▲ 全新的隙縫吸頭配備的燈管通體發光，方便看到隙縫的塵埃。（圖片由Dyson提供）

Dyson Digital Slim™吸塵機配備不同配件，有效清潔地板、床墊，以及各個難以觸及的角落。全新的LED隙縫吸頭配備的LED燈管通體發光，可深入梳化、櫃台、床架背後等昏暗窄縫處，精準吸取灰塵。低處清潔轉接頭則讓用家無須移動大型傢俱，也能夠靈活地大範圍清潔梳化或睡床底下深處。

LCD顯示屏

▲ LCD顯示屏（圖片由Dyson提供）

大家平時可透過Dyson Digital Slim™的LCD顯示屏了解當前的清潔模式和剩餘運行時間，亦能掌握提供濾網保養提示及喉管阻塞報告。溫馨提示，如果想電池更耐用，記得每次用吸塵後馬上充電，不用等零電量才充電。

保養清潔方法

全新Dyson Digital Slim™吸塵機的日常保養和清潔更加簡單方便，集塵筒採用一鍵推射式設計，清空時雙手無需接觸灰塵，乾淨衛生。吸頭刷毛、集塵筒、一體式的前後置濾網，以及窄縫照明吸頭都可進行水洗。

價錢及購買方法

Dyson Digital Slim™ Fluffy無線吸塵機系列包括Dyson Digital Slim™ Fluffy無線吸塵機、Dyson Digital Slim™ Fluffy Extra無線吸塵機及Dyson Digital Slim™ Fluffy Pro無線吸塵機，價錢分別為HK$4,180、HK$4,680及HK$4,880。

三款產品的隨機吸頭為Slim Fluffy™輕量軟絨毛滾筒吸頭，其中Dyson Digital Slim™ Fluffy無線吸塵機配備可替換電池系統、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、低處清潔轉接頭、掛牆式充電座及配件收納夾。

Dyson Digital Slim™ 吸塵機售價為，包括現已在各大電器零售商、Dyson官網以及位於ELEMENTS圓方的Dyson體驗店有售。大家亦可在Dyson官網購買可更換電池和充電器。

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責任編緝：王芷瑩