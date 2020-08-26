【影學生相】疫情下避免外出除口罩影相　港媽教在家輕鬆影兒童學生相【內附推介app】

▲ 親子Blogger靚媽April 「四月媽媽」分享，在疫情下如何在家輕鬆影小朋友學生相。

小朋友開學在即，雖然主力在家Zoom上網課，但開學用品都要準備好，當中學生證件相少不得。疫情下外出影相始終要除下口罩，而小朋友影相時可能會扭計，或需時安撫才能影出四正端莊學生相，變相加長了沒有戴口罩時間，染疫的風險無形中增加。親子Blogger靚媽April 「四月媽媽」育有兩孩， 她分享如何在家輕鬆影小朋友學生相，方便又省錢。

▲ 利用軟件app拼湊出學生相的尺寸，然後拎去影相店沖曬。（圖片提供︰四月媽媽手記）

親子Blogger分享自製學生相

April開設了facebook專頁「四月媽媽手記」，近日圖文並茂分享「自製小朋友學生相冇難度 」，有關原文如下︰

疫情下唔想帶柔柔出去影學生相，所以今次媽咪就親自操刀，出嚟效果又唔錯喎！幫小朋友影學生相，首要就係有個純色的background（背景）。白天光線充足，我用手機拍效果已經很不俗！

影好相之後就要拎去曬，以「快X美」為例，曬六張證件相的話就要$60並不便宜，而普通一張4R相片就只需$1.8！在我眼中，分別就只係曬證件相的話會幫我cut埋相。

▲ 媽媽在家用手機，加上白紙背景及自然光，替女兒柔柔影學生相。（圖片提供︰四月媽媽手記）

善用證件相app

坊間有好多自製證件相嘅app，可以將影好的學生相fit做一張4R嘅相片，咁就唔怕自己預錯位。而我今次用的app便是「證件照應用」，可以揀選學生相的尺寸，仲可以調校相片的顏色，apple及android均可以免費下載。

小朋友喺屋企影相變得放鬆，就唔怕因為陌生環境而扭計或變得好生硬，仲可以一次過捕捉多個趣怪表情！而且曬足一打 (2張4R) 都只係$3.6！不過要注意「快x美」最低消費$20，所以就要揀埋其他相一次過曬先得。

【證件照應用】

Android: http://bit.ly/2wUIaIQ

Apple: https://apple.co/31myweY

有關文章圖片獲「 四月媽媽手記」授權刊登。

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責任編輯：顏紫燕