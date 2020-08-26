公民黨建議第三輪抗疫防疫基金　全民每人發放2萬元

▲ 公民黨建議第三輪抗疫防疫基金，當局向全民每人發放2萬元。（尹櫻霖攝）

公民黨今去信政務司司長張建宗，提出有關第三輪抗疫防疫基金建議，指出政府「保就業」計劃只保就業，不保人工，認為政府應改為直接資助市民，加碼向市民發放2萬元現金資助。

公民黨亦建議政府設立失業援助和就業不足津貼，認為當局應提供每月上限為15000元，最多6個月的津貼，予本年1月23日後遭解僱的香港永久性居民，並為每月需放2星期或以上無薪假的香港永久性居民，提供最多6個月的津貼，每月上限為8000元。

公民黨建議，當局可從第二輪抗疫防疫基金的80億撥備資金中，撥出款項支援飲食業界，例如向業界提供50%的租金資助。

身兼中小企食店聯盟召集人的公民黨成員林瑞華表示，現時飲食業面對前所未有的困境，形容已到「生死關頭」，要求政府按第一輪防疫抗疫基金安排，視乎食物牌照種類，向食肆發放8萬或20萬資助，以及一併向早前未有得到資助、持食物製造廠牌的公司發放資助。

另外，公民黨建議當局，向自僱人士發放每月6000元的資助金額，為期最多6個月。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰尹櫻霖