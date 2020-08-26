【新冠肺炎】食衞局：普及社區檢測計劃已準備就緒　籲市民積極參與

▲ 政府推行的普及社區檢測計劃即將於9月1日展開。(經濟日報資料圖片)

政府推行的普及社區檢測計劃即將於9月1日展開，政府指設於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室經過約兩星期的籌備，現已準備就緒，足以應付大規模檢測。而中央政府組成和委派專程來港，協助香港特區提升檢測能力的內地核酸檢測支援隊（支援隊）隊員，包括在內地獲國家認可資格的實驗室檢測人員，亦已熟習環境各就各位。



政府發言人表示，為協助香港在短時間內開展大規模的普及社區檢測，支援隊已於早前積極籌備臨時實驗室的工作，藉以大幅提升香港的病毒檢測能力。特區政府檢測工作組（工作組）組長、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青，與支援隊隊長余德文，聯同工作組組員和支援隊隊員，今（26日）到中山紀念公園體育館，視察臨時氣膜實驗室的準備情況和檢測程序的細節。負責配合支援隊設置並運作臨時氣膜實驗室、屬華大基因在港的合資公司的華昇診斷中心代表，在現場詳細介紹各方面的準備工作及臨時氣膜實驗室運作流程。



陳松青表示，特區政府衷心感謝中央政府對提升本港檢測能力的支持，為推行普及社區檢測計劃提供良好基礎。工作組及支援隊視察臨時氣膜實驗室後，確認各方面準備工作進度良好，有信心實驗室運作可順利配合普及社區檢測計劃的落實；呼籲市民積極參與普及社區檢測計劃、同心抗疫，為消減和控制本港疫情、逐步放寬社交距離措施、恢復市民正常生活盡一分力。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴