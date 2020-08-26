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【線上紅館騷】C AllStar首開虛擬紅館演唱會　觀眾網上入場前要模擬量體溫

娛樂 18:42 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

C AllStar公布虛擬演唱會詳情。

四人組合C AllStar於8月28日限定重組，上演亞洲首個網上虛擬演唱會，度感受結合音樂、電競、直播及電商的嶄新互動娛樂體驗。

四子今日舉行記招，介紹8月28日晚上首場《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live 》跨平台網上演唱會，適逢 C AllStar出道 10 週年，四子 「限定重組」化身成Minecraft遊戲中的玩家角色，演繹十年來多首經典金曲。C AllStar更成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手組合。

早前演唱會公開售票，不到一週銷量突破九成。C AllStar四子以及製作團隊將會在數碼港的基地，利用數碼娛樂製作設備，希望帶給歌迷精彩演出及以遊戲功能與觀眾們即時互動。

四子舉行網上記招。

四子第一個反應是多謝公司：「有一個前衞創新思維，才可以夠胆去舉行虛擬實景結合的網上互動演唱會。」

On仔笑道：「我係負責騷肌部門，其實雖然有虛擬角色配合演出，我們四個都一樣會在台上又唱又跳啊。」

《FWD富衛保險呈獻 Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live 跨平台網上演唱會》
 
活動日期及時間: 2020年8月28日(星期五) 晚上 10 時

網上演出平台: Minecraft 虛擬紅館伺服器(須安裝Minecraft進入)

票價 1. 演唱會門票(不含Minecraft帳號兌換碼): 港幣48元

2. 演唱會門票連Minecraft帳號兌換碼套票:港幣248元

門票限量發售,先到先得,售完即止。

指定售票網站: www.virtualhkc.com/callstar
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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