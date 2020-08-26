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【母子情深】幼猴慘遇車禍死亡　獼猴媽媽心痛抱屍5天不讓人靠近

休閒 19:12 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一隻幼猴早前不幸被車撞死，但母猴疑因心碎不捨，連日來竟始終抱着幼猴的屍體生活，場面令人不忍。

與家人的深厚感情在不少動物上原來也會有所體現，有時甚至更令人動容。一對原本於台灣玉山國家公園棲息的獼猴母子，幼猴早前不幸被車撞死，但母猴疑因心碎不捨，連日來竟始終抱着幼猴的屍體生活，場面令人不忍。

母猴連日緊抱屍首

據台灣玉山國家公園管理處副處長盧淑妃指，園內一隻年僅4個月大的野生小獼猴上周六（22日）在在中橫公路上、約塔塔加13號服務處附近，慘遭遊客駕駛的汽車撞死。

當局接報到場處理時，卻發現母猴已緊抱幼猴的屍首不放，不讓人靠近，後來一連5天仍然如此，甚至不時替屍首清潔身體、理毛等，照顧行為跟從前沒兩樣。

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園內首宗猴子被車撞斃意外

據玉山國家公園管理處表示，當地的猴子由於已被人類餵食習慣了，以致現在仍會待在路邊逗留取食或等待餵食，一旦往來車速過快，猴子很容易遭路殺撞死，不過這次意外是多年來首宗。

所以玉管處呼籲當地食源豐富，台灣獼猴覓食無虞，呼籲遊客勿再丟食物餵猴子，或帶食物下車，以免被猴子搶食，往來車輛也應減速慢行，畢竟猴子過馬路不會左顧右看，尤其國家公園還是動物的家，遊客更應尊重當地生態，至於母猴抱屍，塔塔加人員將會持續觀察，提醒遊客切勿靠近，以免發生人猴衝突。

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責任編輯：羅嘉欣

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