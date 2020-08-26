涉將雨傘扔入燃燒中垃圾桶內 中四男生認縱火候判

▲ 中四男生涉於旺角將雨傘扔入燃燒中的垃圾桶內，今於九龍城裁判法院承認縱火罪候判。(資料圖片)

今年2月29日晚上有人在旺角堵路及縱火，17歲中四男生於凌晨時分，將1把雨傘扔入正在燃燒的垃圾桶內，其後被捕，警誡下男生稱出於憤怒而將雨傘放入垃圾桶內。涉案男生今（26日）於九龍城裁判法院承認1項縱火罪，還押至9月26日判刑，期間索取一系列報告。

被告莊通才（現年18歲），案發時為中四學生，今承認1項縱火罪。

代表律師求情指，被告沒有案底，犯案是因為對政府感到失望，但強調被告現時已明白自己當時過於衝動，現已感到後悔，而且被告案發時大部分時間只是圍觀，亦沒有生起火源。代表律師指被告父親早年逝世，而母親中風須由被告照顧，被告承受比一般中學生更大壓力，另呈上被告校長的求情信，內容指被告品學兼優。

裁判官押後案件到9月26日判刑，期間索取感化、社會服務令、勞教中心、青少年罪犯評估專案小組報告等，被告須還押候判。

案情指，2020年2月29日晚上有人在旺角警署外集結，其後有人在附近一帶堵路及燃燒路障，約於3月1日凌晨零時20分，被告在花園街與豉油街交界將1把雨傘扔入正在燃燒的垃圾桶內，其後被捕。警誡下，被告表示行為出於憤怒，但他無意傷害任何人。

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記者：王仁昌