【口罩售賣機】新世界在3個商場設6部口罩售賣機 市民可用八達通購買成人及兒童口罩

▲ 口罩售賣機設於新世界旗下3大商場。

繼上周於網上公開預售由集團生產的「香港製造」盒裝口罩後，新世界發展近日再於旗下3個商場，包括尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，及荃灣D‧PARK 愉景新城增設6部口罩售賣機，市民可以隨時用八達通購買成人及兒童包裝口罩。

新世界集團發售的港產口罩，符合ASTM二級標準(細菌過濾率BFE≥98%；微粒過濾率PFE≥98%)。是次在3個商場公開發售的成人及兒童包裝口罩，每包5片獨立包裝，其中成人口罩的尺寸為17.5 x 9.5cm，備有白、灰、綠三色選擇，分別代表仁愛、勇氣和希望，灰色及綠色口罩每包售價14港元，白色口罩售價為14港元。

至於兒童口罩的尺寸為14.5 x 9.5 cm，為白色設計，售價為14港元，市民可以八達通付款購買，非常方便。

▲ 口罩售賣機可購買成人及兒童口罩。

6部口罩售賣機分別設於:

K11 MUSEA：G/F K11 ARTUS 入口旁及B2 Donut Café



K11購物藝術館：B2 Floom Floom旁及 2樓K11 Natural



D‧PARK愉景新城：L1 Donut Village及L1周大福旁

自今年初爆發疫情，新世界率先於1月底宣布透過集團慈善基金捐出1,000萬港元成立「社區抗疫基金」，向基層市民派發口罩及抗炎包，其後更自設本地口罩生產線，並本地非牟利機構合作，通過於全港18區推出首創的「自助口罩提取機」和其他渠道，向受惠基層免費派發口罩，協助社區抗疫。

責任編輯：鄺嫻