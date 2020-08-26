港大生涉襲警罪脫堵路罪成 官指警員證供誇大 

▲ 港大生涉大埔襲警罪脫，公眾地方造成阻礙則罪成，押後至明天於粉嶺裁判法院判刑。(資料圖片)

去年11月11日有人發起「大三罷」行動，港大男生被指於大埔公路用欄杆堵路及襲擊1名警員的頸部，早前否認襲警及在公眾地方造成阻礙罪，涉案男生今（26日）於粉嶺裁判法院被裁定襲警罪名不成立，裁判官指警員作供有誇大及修飾，疑證供有捏造之嫌。至於在公眾地方造成阻礙罪則被裁定罪名成立，押後至明天判刑。

被告為學生鄭塏臻（20歲），被控於2019年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y，並於同日在大埔公路元洲仔段迴旋處的公眾地方，與女子陳正亭用防撞欄佔領行車路，對交通造成不便。

裁判官陳炳宙裁決時引述控方案情指，便衣休班警沈德華於案發當天駕車上班時，途徑大埔公路元洲仔段迴旋處時，看見被告與另1名女子將3支防撞欄拋出行車線，沈隨後駕車接載同事Y，兩人1分鐘後折返迴旋處，並下車欲制服兩人，雙方於廣宏街拉扯期間，Y指被告用手襲擊其左頸。

裁判官指出，行車記錄儀片段顯示，警員下車後制服兩人歷時1至2秒，而沈最初稱觀察被告的事件達5秒，但後來又稱近10秒，裁判官認為他故意延長時間，令其描述更加可信。

裁判官指沈當時須駕車，以及留意路面情況等，但卻能描述出被告衣著及外型，甚至是眼鏡框的顏色，令人難以置信，有誇大及修飾之嫌。裁判官續指沈於庭上曾供稱，他下車後已表明警員身分，但書面供詞上卻寫，是制服被告後才表露身分，但沈也同意，作為便衣警員執勤，使用合法武力時表露身分是很重要的，故懷疑下車後已表明警員身分的說法是新近捏造的，裁定沈未有將事實告知法庭，並不接納其口供。

裁判官又指，Y指自己受襲，但卻未有當場向沈透露事件，以及沒有即時以襲警罪名拘捕被告，而Y回到警署後，亦沒有向值日官道出事件，反而突然單獨向沈作出投訴，做法令人生疑。裁判官續指行車記錄儀片段未有拍攝到襲擊過程，只有兩人拉扯的部分片段，而Y的證供質素欠佳，控罪中的重要元素存有疑點，故裁定被告襲警罪名不成立。

裁判官指，行車記錄儀片段拍攝到被告拋出防撞欄，片段可見當時人流稀疏，而兩人仍穿著黑衣，裁定犯案的是被告及女子陳正亭，裁定被告在公眾地方造成阻礙的票控罪名成立。

辯方求情指，被告現時為港大護理系學生，老師及同學的求情信均指被告是熱心服務及真誠的年輕人，犯案只是一時走了歪路，被告更表示疫情下願意參與全民檢測計劃，協助樣本採集工作。裁判官最後將在公眾地方造成阻礙的判刑押後至明天處理。

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記者：林欣樂

