理大宣布委任黃國賢教授為理大副校長　任期由9月1日起生效

▲ 理大於今(26日)宣布委任黃國賢教授為理大副校長（教學），任期由2020年9月1日起生效。(經濟日報資料圖片)

理大於今(26日)宣布委任黃國賢教授為理大副校長（教學），任期由2020年9月1日起生效。黃國賢教授現任理大暫任副校長（研究及創新）、潘燊昌應用化學勵學教授及化學科技講座教授，同時擔任理大化學生物學及藥物研發國家重點實驗室主任。

理大表示，黃教授於學術上成就斐然，且具備豐富的大學領導和管理經驗。擔任應用科學及紡織學院院長期間，成功推行四年制大學本科課程，制定成果導向教育內容，並協助開辦食品科技與食物安全(榮譽)理學士學位課程，該課程現已成為非常成功的應用科學課程之一。擔任協理副校長（科研支援）期間，黃教授領導團隊釐定研究生的學習成果及績效標準， 並為研究項目設立網上管理平台。

黃教授履任副校長（教學）後，將負責大學教學事務的策劃及發展工作，主力制訂及執行學術規劃計劃書，帶領團隊發展及提升課程質素（包括課程內容及教學方法），以及制訂大學學術質素保證的政策和計劃。

理大校長滕錦光表示，理大致力提供優質的全人教育，為社會各界及不同專業領域培養具有社會責任心的領袖。隨著工業4.0的到來，理大在課程拓展方面，將重視人工智能和機器人等新興技術的內容，以提升我們的教育質量，切合社會不斷變化的需求。黃教授多年來在大學擔任多個重要崗位，在教學領域累積了豐富的經驗，並表現出卓越的領導能力。

▲ 理大於今(26日)宣布委任黃國賢教授為理大副校長（教學）。(理大提供)

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責任編輯：洪芷晴