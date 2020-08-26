【中醫術語】被診斷「濕氣重」但毫無頭緒　中醫：體內水分比例失衡難蒸發散熱

▲ 何顯毅醫師指，受到天氣、季節等因素令空氣中濕度過高，人體此時的散熱的方法將受影響，體內水分難以蒸發散熱排解，就是「濕氣重」三字的理解。（資料圖片）

身邊很多朋友都曾經對中醫抱著懷疑的態度，其中一個主要原因，就是中醫師在診斷及解釋病情時，很多時都用「濕氣重」做總結，未能有效令求醫者進一步理解自己的身體情況，但其實在「濕氣重」三個字之餘，新一代中醫師還會有其他講解。

人類身體本有七成由水分組成，有濕有水非常合理，但當因體外或體內環境改變時，體內水分的比例將失去平衡，如此就是「濕氣重」三字的理解。體外因素可為天氣、季節等令空氣中濕度過高，人體此時通過對流、輻射和蒸發等散熱的方法將受影響，體內水分難以蒸發散熱排解，謂之濕氣重；又可因著體內環境，如內分泌或荷爾蒙失調，令體液分泌過多，都屬於濕氣重的範圍。

中醫也好，西醫也好，跟病人解釋病情，最重要令對方理解明白。新一代的中醫師，大都會借用現代醫學術語，令求醫者更易理解病情，例如筆者最常處理的頸椎病，在提到中醫術語「筋縮」之餘，亦會借用現代解剖學知識，解釋病人的頸椎病是跟椎動脈、神經根，還是跟骨骼錯位相關；處理失眠時，在提到中醫術語「心火」、「肝火」之餘，亦會借用現代醫學術語，要解釋清楚到底是受影響於精神壓力所致的焦慮情緒，還是燥狂等不同情緒。

中醫是一門傳統醫學，有自己獨特的術語，同時亦要跟隨時代進步，活用現代醫學術語，不進則退。如有任何對中醫術語的疑問，可向註冊中醫師查詢。

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文章獲何顯毅醫師授權轉載。

撰文 : 何顯毅 醫宗堂註冊中醫師

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