的士車行加車租按金抵銷保費升幅　司機憂9月掀劈車潮

▲ 有的士車行加按金，盼抵銷保費升幅，被指變相向司機開刀。（資料圖片）

今年多間保險公司，調高的士保費，加幅四成至一倍不等，恐現漣漪效應。有車行宣布9月起，調高租車按金至高達2.5萬元；有的士司機稱，租車成本增加及「疫市」夾擊下，憂下月現「劈車潮」，更多司機加入失業大軍。

本地有3至4間保險公司，提供的士保險。據悉近年理賠個案及索償金額也急升，今年保險公司陸續加保費和「墊底費」，意味車主成本增加。

的士管理人協會會長梁達壯稱，各公司加保費最多一倍，有車主今年續保金額，由去年2萬元加到4萬元；然而政府未批的士加價，車主多數不敢加車租，但有車行透過加按金，盼抵銷車主額外支出，變相向司機開刀。

新成車行宣布，向司機收取的車租按金，由以往最高1.5萬元，加到最高2.5萬元；除非司機遇上交通意外，可提供行車影片供助證，索償時才獲1萬元按金扣減。

的士司機、汽總九龍分會主任杜燊棠稱，繼今年3月出現「劈車潮」，逾三成司機放棄租車後；今次多間車行陸續加按金，憂慮更多司機或加入「劈車」行列。他期望車主、保險公司繼續協商，盼暫緩加保費，相信可保住司機飯碗。

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記者：吳卓峰