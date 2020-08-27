【兒童口罩】屈臣氏擬生產粉藍粉紅中童口罩　易賞錢會員跨商戶消費可換成人口罩

▲ 屈臣氏集團現時每月可生產1,000萬個成人口罩。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，口罩仍有需求，屈臣氏集團將加開兒童口罩生產綫，生產粉藍及粉紅色中童口罩；集團亦計劃於下月推出易賞錢會員跨商戶消費優惠，會員惠顧參與商戶並消費共8次，在換取8個電子印花後，可免費獲贈WatsMask WeCare口罩一盒。

▲ 屈臣氏集團行政總裁倪文玲指，集團擬生產中童口罩。（陳靜儀攝）

【屈臣氏口罩機】一文睇清屈臣氏36部口罩自助售賣機地點 $25買到ASTM Level 3口罩+蒸餾水+消毒搓手液【附口罩機地點】

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，現時集團有7條成人口罩綫投入運作，每月可生產1,000萬個口罩，產量穩定，考慮到有部分學校曾查詢訂購口罩，集團將會加開1條兒童口罩生產綫，生產中童口罩，更透露口罩會分粉藍及粉紅兩色，有關生產及售價詳情將會在稍後公布。

▲ 屈臣氏集團將加開兒童口罩生產綫。（經濟日報資料圖片）

易賞錢會員 跨商戶消費換口罩

倪文玲稱，集團的「易賞錢」計劃現時擁有370萬會員，為刺激本地消費，集團擬於9月推出易賞錢會員「18區跨商戶消費獎賞計劃」，目前已有2,000個零售點已登記為計劃合作商戶。

她指，會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元，便會獲發口罩電子印花1個，在兩周內於8間商戶消費，包括兩次惠顧集團旗下屈臣氏、百佳超市、豐澤及屈臣氏酒窖，便可免費獲贈WatsMask WeCare口罩1盒（15片裝）。

▲ 屈臣氏集團擬於9月推出易賞錢會員「18區跨商戶消費獎賞計劃」。（圖片由屈臣氏集團提供）

【屈臣氏口罩】全港首間獲香港品質保證局認證 直擊WatsMask口罩生產過程

倪文玲另提及，集團現時在香港約有600個零售店，員工人數達1.3萬人，目前有130個職位空缺，涵蓋倉庫、門市、辦公室等部門；而集團今年在全球新開約900間分店，亞洲地區為主。

【保就業計劃】百佳研9月起福袋現金劵贈基層 為期3個月 料今晤政府商細節

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩