【開學安排】楊潤雄明晤中小學界代表　學校借場檢測料最快9月中分階段復課

▲ 教育局局長楊潤雄明日（27日）將與中小學議會及校長團體會面，關心學校在9月1日開學日後的學生在家學習的安排。（資料圖片）

9月1日開學日在即，疫情下首度「開學不返校」，教育局證實，教育局局長楊潤雄明日（27日）將與中小學議會及校長團體會面，了解開學後的學生在家學習安排，並聽取學界對恢復面授課堂的意見，局方預料不會即時作出決定，待有決定時會預早公布。

據悉，由於部分學校需借場予政府用作全民檢測，估計最快開學兩周後、即9月中才可安排首批學生復課，而學界維持傾向先安排小六、中六以半日復課，並安排小一、中一回校參與新生適應活動。

受疫情影響，今年初停課多月，暑假實體補課亦要取消，灣仔區校長聯會主席戴德正表示，學界一般期望開學後能盡快復課，雖然今日仍有逾20宗確診，但直言現在很難返回每日單位數確診，可能要接受數字有上上落落的情況下復課，按早前復課經驗，並無發生師生在校內感染，形容學校已有充足經驗保持社交距離。

由於政府將於9月1日起進行為期兩周的全民檢測，據悉部分學校包括官校皇仁書院將被徵用作檢測場地，有校長估計當局不會安排其他學校先行復課，預計在完成檢測及清潔工作後，最快9月15日之後才可復課。

不過，有校長亦擔心，疫情仍未緩和至5月復課前連續多日「零確診」，且全民檢測成效未知，暫時亦未有安全數據顯示短時間內能復課，明白在顧及學生學業及關顧成長方面應盡快復課，但認為現時決定9月中復課是太過倉率。

此外，每年9月中當局均會派員到校點算中一及小一新生人數（俗稱「點人頭」），以確定來年開班數目，因應疫情下跨境生復課無期，據悉局方早前與學界會面時，曾提出延遲至復課後才點人頭，惟有與會校長認為，由於香港疫情反覆，未如內地穩定，即時本港稍後復課，相信內地家長仍傾向安排子女暫時留在內地讀書，加上新學年收生同時受社會運動及疫情影響，因此期望當局今年應特事特辦，凍結開班數一年。

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記者：馮琪雅