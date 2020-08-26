【新冠肺炎】機場中場客運大樓改造成臨時樣本採集中心　面積佔逾3萬平方米

▲ 機場中場客運大樓改造成臨時樣本採集中心。（香港機場管理局提供）

本港第三波疫情有緩和，為配合港府對在香港國際機場抵港人士的檢疫程序，衞生署的臨時樣本採集中心於8月18日由亞洲國際博覽館遷往機場禁區內的中場客運大樓。

▲ 機場禁區內的中場客運大樓原本樣貌。（香港機場管理局提供）

▲ 工作人員開始改裝工程。（香港機場管理局提供）

【全民檢測】檢測設於室內包括學校禮堂及體育場館 楊超發：分站內設隔板惟上方並無密封

▲ 工作人員開始鋪地板。（香港機場管理局提供）

▲ 工作人員開始安裝隔板等。（香港機場管理局提供）

▲ 工作人員於場內放置桌椅。（香港機場管理局提供）

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▲ （香港機場管理局提供）

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機場禁區的中場客運大樓目前沒有航班運作，而臨時樣本採集中心設於樓面面積約33,400平方米的中場客運大樓離港層。改裝工程於2周內完成，大樓內的座位、登機閘口、地毯，被換成裝有新地板的樣本收集間、檢疫安排櫃位及寬敞的等候範圍，有關工程由機場同業及相關政府部門超過250人負責。

▲ （香港機場管理局提供）

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▲ 機組人員需要留口水樣本。（香港機場管理局提供）

▲ 各抵港人士於臨時樣本採集中心等候。（香港機場管理局提供）

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記者：郭詩詩