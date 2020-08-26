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【新冠肺炎】機場中場客運大樓改造成臨時樣本採集中心　面積佔逾3萬平方米

社會 19:44 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

機場中場客運大樓改造成臨時樣本採集中心。（香港機場管理局提供）

本港第三波疫情有緩和，為配合港府對在香港國際機場抵港人士的檢疫程序，衞生署的臨時樣本採集中心於8月18日由亞洲國際博覽館遷往機場禁區內的中場客運大樓。

機場禁區內的中場客運大樓原本樣貌。（香港機場管理局提供）

工作人員開始改裝工程。（香港機場管理局提供）

【全民檢測】檢測設於室內包括學校禮堂及體育場館　楊超發：分站內設隔板惟上方並無密封

工作人員開始鋪地板。（香港機場管理局提供）

工作人員開始安裝隔板等。（香港機場管理局提供）

工作人員於場內放置桌椅。（香港機場管理局提供）

【全民檢測】馬仲儀質疑全民檢測對疫情控制成效　倡針對高危群組作檢測

（香港機場管理局提供）

【全民檢測】逾5,000醫療人員報名參與樣本採集　政府將公布市民預約安排詳情

機場禁區的中場客運大樓目前沒有航班運作，而臨時樣本採集中心設於樓面面積約33,400平方米的中場客運大樓離港層。改裝工程於2周內完成，大樓內的座位、登機閘口、地毯，被換成裝有新地板的樣本收集間、檢疫安排櫃位及寬敞的等候範圍，有關工程由機場同業及相關政府部門超過250人負責。

（香港機場管理局提供）

（香港機場管理局提供）

【新冠肺炎】食衞局：普及社區檢測計劃已準備就緒　籲市民積極參與

機組人員需要留口水樣本。（香港機場管理局提供）

各抵港人士於臨時樣本採集中心等候。（香港機場管理局提供）

普及檢測計劃周六起可網上預約，詳情即看：【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

普及社區檢測計劃預約網頁出爐，詳情即看：【附預約網頁】普及社區檢測計劃預約網頁出爐 一文看清程序及方法

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記者：郭詩詩

機場 衞生署 香港國際機場 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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