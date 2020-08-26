【新冠肺炎】港大揭新廣譜抗病毒肽可抑制新冠病毒等多種病毒　料未來可作預防新發傳染病

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球大半年，至今疫苗仍未面世，港大微生物學系研究改良小鼠體內一種抗病毒肽「P9R」，揭可有效抑制新冠病毒、H1N1流感等至少6種病毒於體內複製，重覆使用亦無抗藥情況；相信可作為新型廣譜抗病毒制劑，治療甚至可預防未來新發病毒傳染病。

新冠肺炎去年底至今，已肆虐全球逾8個月，累計已造成2300多萬人感染，奪去至少81萬命。由港大微生物學系講座教授袁國勇領導的研究發現，一種小鼠體內防禦素肽，經改良成鹼性多肽「P9R」後，可抑制酸性依賴型病毒於體內宿主細胞進行複製，包括新冠病毒、沙士、H1N1甲流、中東呼吸綜合症(MERS)、H7N9及鼻病毒等。

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團隊透過於受感染的細胞注入「P9R」後，發現「P9R」可與多種病毒表面的蛋白結合，並透過其鹼性阻止病毒進入細胞，抑制主宰病毒生命周期的內體酸化步驟，因而抑制病毒進行複製，包括可抑制逾百倍新冠病毒、沙士以及MERS病毒複製周期。

同時研究亦指，於細胞培植病毒時，即使加入「P9R」達40次，亦未見出現抗藥情況。負責是次研究的港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍解釋，「P9R」可結合多種病毒蛋白，換言之或可針對病毒蛋白，去修正及適應不同結構結合，惟當中機理仍有待研究。

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團隊現時正就「P9R」作進一步研究，盼可與藥物研發機構合作，研發新型廣譜抗病毒制劑，予未來即使再有新發病毒傳染病，未有針對性抗病毒藥物出現前，用於改善病人情況及減少病毒於社區及醫院內傳播的危機。

趙旵軍強調，新型廣譜抗病毒制劑可作臨床藥物前，仍有很多步驟需完成，包括藥物安全性及副作用等，但會盡力研發成可作臨床應用的廣譜藥物，或可對新冠病毒或將來新病毒再現發揮作用。

是次研究已於國際科學雜誌《自然通訊》發表。

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記者：陳正怡