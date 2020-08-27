【保就業計劃】百佳研9月起福袋現金劵贈基層　為期3個月　料今晤政府商細節

▲ 屈臣氏集團行政總裁倪文玲（左）表示，百佳構思下月起加強對弱勢社群的優惠及支援，正聯絡NGO協調安排。旁為香港基督教女青年會總幹事楊建霞。（陳靜儀攝）

港府要求百佳及惠康超市，在領取第二期「保就業計劃」補貼期間（9至11月），需為顧客提供減價，或為弱勢社群提供超市券。百佳首次回應事件，對被政府點名感突然，指疫下各項成本開支也大幅上漲，要提供更多優惠有一定困難，百佳正研究於下月向低收入長者、低收入家庭及殘疾人士送贈食品福袋或200元現金劵，為期3個月，公司最快今日與政府會面，商討更多細節。

▲ 不少市民居家抗疫，超市人流及銷售額有增加。（林宇翔攝）

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第二期「保就業計劃」將於下周一（31日）起接受申請，特首林鄭月娥上周點名兩大連鎖超市屈臣氏集團旗下百佳及牛奶公司旗下惠康，如申請便須向顧客減價，或向非政府機構提供超市券等。

疫下成本增 被「點名」感突然

屈臣氏集團行政總裁倪文玲接受TOPick訪問時表示，對消息感到突然，政府事前亦未有與集團商討或諮詢，坦言

不明白點解政府會刻意點名。

她認為對方若以本港過去7個月超市銷貨價值平均按年錄得約1成升幅作為理據，便要求兩間超市在申請新一期補貼時要提供更多優惠，是單方面的想法。

▲ 百佳指，疫下員工清潔及處理貪品的工作增多，人工開支因而上升11%。（林宇翔攝）

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倪文玲解釋，市民居家抗疫，到超市購貨人流增多，確令百佳的整體銷售額有增長，但疫下營運開支亦同樣上升至少3成，其中產品來貨價增加1至3成，運輸成本及人工開支亦分別上升至少3成及1成，

例如泰國米來貨加價2成，超市零售價約上調1成。

她又指，百佳有52%的產品屬進口貨，但疫情期間不少地區需要應付內需，採購難度亦比疫前高，

保持到來貨量已經好好。

倪文玲說，百佳現時每周有逾2,000個產品減價，疫情下冷藏肉類及海鮮等亦再有額外降價，並同時進行其他會員、信用卡優惠等，要在現有的推廣下再加推更多優惠項目，有一定的困難，亦非易事。

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為期3個月 聯絡逾10機構安排

對於創新辦早前邀百佳及惠康本周商討落實有關承諾的初步構思，並要求機構在提交申請時，同時提供建議書以供審視；倪文玲表示，百佳仍考慮會否申請補貼，但透露公司最快今日與政府會面，了解更多細節。

▲ 屈臣氏集團行政總裁倪文玲（左），百佳正研究加強對社會弱勢社群的優惠及支援。（陳靜儀攝）

她續言，公司初步構思下月起加強對社會弱勢社群的優惠及支援，向低收入或獨居長者、殘疾人士送贈食品福袋，亦擬為低收入家庭發放超市現金劵，目標每個受惠家庭可獲至少200元現金劵，在百佳購買新鮮食物、防疫產品、柴米油鹽等指定類別產品，現金劵亦不需消費滿指定金額即可使用。

倪文玲指，集團正聯絡逾10個非政府機構，包括香港基督教女青年會、食惜堂、聖雅各福群會等，協調有關安排，希望其他企業會一同響應。被問及全港市民會否都可享有超市現金劵，她說公司仍需再作研究。

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香港基督教女青年會總幹事楊建霞形容，疫下僱員放取無薪假的情況普遍，失業率持續高企，低收入家庭及長者對生活物資的需求更為重要，

有個案曾連續5日不換新口罩。

她認為，即使超市減價1﹑2成，一些低收入家庭可能仍感物價昂貴，故贊成透過現金劵支援弱勢社群。

▲ 香港基督教女青年會總幹事楊建霞稱，疫下低收入家庭及長者對生活物資的需求更為重要。（陳靜儀攝）

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記者：陳曉瑩