  • 27°C
香港時間 : 2020826日 (三) 22:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

黑幫疫市發展地下賭檔每月賺1500萬　警方荃灣拘155人

社會 20:52 2020/08/26

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

有組織罪案及三和會調查科警司鍾麗詒(中)。

本港娛樂場所因疫情肆虐未能重開，黑幫疑乘機發展地下賭檔。警方今日（26日）凌晨採取行動，破獲荃灣區多個地下賭檔，拘捕155人，相信已搗破地下賭檔集團。

有組織罪案及三和會調查科警司鍾麗詒表示，有組織罪案及三合會調查科跟據情報，今日(26日）凌晨1時動員逾200人，展開代號「破暮」的反黑行動，突擊搜查荃灣18個地點，搗破多個地下非法賭博場所。行動中拘捕155人，包括80男75女，當中3人持雙程證、12人為非華裔人士，年齡介乎20至83歲，包括集團主腦。被捕人涉嫌經營或協助經營非法賭博場所、於非法賭檔內賭博、提供金錢作賭博用途及經營高利貸即「違反放債人條例」，警方行動中檢獲大量賭具、涉款超過86萬元籌碼及現金、少量毒品、電腦及放債文件。

鍾麗詒續指，有黑幫趁疫情期間急速擴張賭檔，又仿效賭場模式招攬賭客，24小時營業及設獎賞制，每介紹賭客可獲取300元賭款，犯罪集團每小時抽佣過萬元，每月盈利高達1,500萬元。警方相信已瓦解區內多個非法賭博場所，成功堵截黑幫非法收入來源，不排除會有更多人被捕。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

相關文章

【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
今日 10:54
【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
【新冠肺炎】本港今日新增24宗確診個案　全為本地感染
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增24宗確診個案　全為本地感染
【有政氣online】何栢良不檢測論被批搬龍門　今稱放假處理家務
今日 19:51
【有政氣online】何栢良不檢測論被批搬龍門　今稱放假處理家務
疫情 罪案 荃灣區 非法賭博 新冠肺炎

最高瀏覽

【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
16:32 2020/08/25
【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
今日 10:54
【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
17:30 2020/08/25
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】