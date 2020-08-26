黑幫疫市發展地下賭檔每月賺1500萬　警方荃灣拘155人

▲ 有組織罪案及三和會調查科警司鍾麗詒(中)。

本港娛樂場所因疫情肆虐未能重開，黑幫疑乘機發展地下賭檔。警方今日（26日）凌晨採取行動，破獲荃灣區多個地下賭檔，拘捕155人，相信已搗破地下賭檔集團。

有組織罪案及三和會調查科警司鍾麗詒表示，有組織罪案及三合會調查科跟據情報，今日(26日）凌晨1時動員逾200人，展開代號「破暮」的反黑行動，突擊搜查荃灣18個地點，搗破多個地下非法賭博場所。行動中拘捕155人，包括80男75女，當中3人持雙程證、12人為非華裔人士，年齡介乎20至83歲，包括集團主腦。被捕人涉嫌經營或協助經營非法賭博場所、於非法賭檔內賭博、提供金錢作賭博用途及經營高利貸即「違反放債人條例」，警方行動中檢獲大量賭具、涉款超過86萬元籌碼及現金、少量毒品、電腦及放債文件。

鍾麗詒續指，有黑幫趁疫情期間急速擴張賭檔，又仿效賭場模式招攬賭客，24小時營業及設獎賞制，每介紹賭客可獲取300元賭款，犯罪集團每小時抽佣過萬元，每月盈利高達1,500萬元。警方相信已瓦解區內多個非法賭博場所，成功堵截黑幫非法收入來源，不排除會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉