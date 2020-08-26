【新冠肺炎】港府指所有私營化驗所均須通過衞生防護中心質量評估　確保檢測的技術質素

▲ 政府重申，所有為政府提供檢測服務的私營化驗所，均必須參加及通過衞生防護中心的2新冠肺炎檢測外部質量評估項目，以確保檢測的技術水平質素。(經濟日報資料圖片)

政府於今（26日）表示，衞生署衞生防護中心的公共衞生化驗服務處今年獲世界衞生組織指定為新冠肺炎參比實驗室，以及外部質量評估計劃提供者，亦為本地化驗所提供質量評估計劃。

當局指出，根據衞生署現行機制，所有本港私營化驗所根據病毒檢測判斷為對新冠肺炎呈陽性反應的樣本，只會被視為初步陽性，必須按既定程序將樣本轉送至公共衞生化驗服務處重覆檢測以進行確認。在公共衞生化驗服務處確認為陽性結果後，衞生防護中心方會將其界定為確診個案。由公共衞生化驗服務處對所有初步陽性的個案進行確認為衞生署一貫檢測程序。

一般來說，在確認過程中公共衞生化驗服務處與私營化驗所以不同平台進行檢測出現不一致的結果並非罕見，過往亦偶有發生。如有需要，衞生署會再就相關個案採集樣本進行進一步測試。

政府重申，所有為政府提供檢測服務的私營化驗所，均必須參加及通過衞生防護中心的新冠肺炎檢測外部質量評估項目，以確保檢測的技術水平質素。

根據衞生署的紀錄，設於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室由華昇診斷中心負責支援運作，已於8月18日通過公共衞生化驗服務處的外部質量評估項目，確認其混樣檢測的準確性。此外，華大基因及華昇診斷中心分別在6月及7月就其檢測設施參加並通過外部質量評估項目。

根據華昇診斷中心提供的資料，華大基因的檢測技術亦已通過了中國內地、日本、荷蘭及馬來西亞等地的外部質量評估。現階段未有證據顯示其為政府提供的檢測服務質素未達標準。

責任編輯：洪芷晴