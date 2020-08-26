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【酒店優惠】每人$348住五星級九龍海逸君綽酒店　可延遲退房住足29小時

精明消費 21:42 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

九龍海逸君綽酒店推出限時Staycation住宿優惠。

KKday本周與九龍海逸君綽酒店 Harbour Grand Kowloon Hotel聯手推出獨家快閃優惠，每人$348即可入住五星級房間，是次住宿優惠更可住足29小時，提早至上午10點入住、延遲退房至下午3點，是次住宿套餐低至 4 折，延至 2020年10月31日或之前入住即可優惠。慶祝生日、紀念日、留港度假，朋友、情人、家人歡度假日又豈能錯過！

優惠內容：

優惠1

  • $1,045/晚預訂園景塔樓客房Tower Cityview Room（原價：$2,223）
  • 3位成人或2位成人1位小童（11歲或以下）
  • 平均$348/ 位

園景塔樓客房Tower Cityview Room。

優惠2

  • 加$275，即$1,320/晚預訂城景塔樓套房Tower Superior Cityview Suite（原價：$3,323）
  • 3位成人或2位成人2位小童（11 歲或以下）
  • 平均$440/位

優惠3

  • 加 HK$330，即$1,375/晚訂海景塔樓客房 Tower Harbourview Room-食住玩五星住宿體驗（原價：$2,663）
  • 3位成人或2位成人1位小童（11歲或以下）
  • 平均$458/位

優惠4

  • 加 HK$605，即$1,1650/晚訂海景塔樓套房Tower Harbourview Suite（原價：$3,873）
  • 3位成人或2位成人2位小童（11 歲或以下）
  • 平均$550/位

海景塔樓套房Tower Harbourview Suite，一房一廳均可飽覽維港美景。

以上套餐均包括家庭晚餐套餐、每位送咖啡閣特式飲品、免費加床、提早至上午 10 點入住、延遲至下午 3 點退房，長達 29 小時住宿，生日可獲贈精美蛋糕。隨行小童更可參加 VIK 小貴賓專屬計畫及享小童專屬用品。

預訂以上 4 款九龍海逸君綽酒店，可自選：

  • 升級 The Promenade海鮮自助晚餐（$302.5/位）
  • 「海雲天」五星級點心放題午餐加購優惠： $138/位（適用於星期一至五，11:00 及 14:30 場次）或 $158/位（適用於星期六、日，原價 HK$208）

優惠詳情

預訂日期: 8月26日 00:00至8月28日 23:59

可選擇入住日期：2020年10月31日或之前

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/102822?cid=9429

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

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