【酒店優惠】Klook推6間酒店Staycation優惠　人均$523住東隅酒店連Sugar三道菜午餐【附連結】

▲ Klook推快閃度假Staycation優惠，圖為東隅酒店。

疫情關係未能出外旅遊，不妨留在香港，發掘一下本地酒店。Klook與多香港酒店推出快閃度假Staycation優惠，多間精選特色酒店預訂額外8折優惠，包括港麗酒店及東隅酒店，人均$523起！優惠只去到今個星期五（8月28日），餘下最後2天，大家快點把握機會。

香港港麗酒店海景住宿度假方案

預訂星期日至四的住宿體驗現只需$2,560（原價$ 3,200）。度假方案包含雙人早餐、Nicholini’s 意大利餐廳或Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人晚餐，更可享用行政貴賓廊下午茶及黃昏雞尾酒。入住日期只限 9月1日至9月29日。

因應香港政府自2020年7月15起生效之防疫指引，若在體驗當日指定餐廳仍未能提供晚餐，酒店將為已確應預訂的賓客提供其他餐膳服務作選項。

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香港東隅酒店海景住宿額外8折優惠

只需$1,046，就可入住海景客房住宿、於Sugar享用雙人三道菜午餐、免費迎賓飲品兩杯、Sugar八五折餐飲優惠。周日至周四入住，可延遲退房至下午六時；周五至六，免費延遲退房至下午三時。酒店入住日期至9月30日，視乎酒店房間情況

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香港愉景灣酒店度假住宿8折優惠

一晚住宿只需$1,054，適用於周日至周五。可入住山景客房、連酒店早餐、下午茶及兩杯飲料（可選有氣酒、紅白餐酒、啤酒或無 酒精飲料)，以及D.I.Y.風箏套裝一套。酒店入住日期為8月22日至9月30日。周六價錢亦享八折優惠，只需$1230。酒店入住日期為8月23日至9月30日。

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香港康得思酒店「康得思美食住宿之旅」64折優惠

只需$1,500（原價$2,354），就可免費升級入住豪華客房住宿、The Place午餐自助餐、免費早餐、免費迎賓飲品2杯，亦可延遲退房至下午四時。酒店入住日期為8月21日至9月30日。

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挪亞方舟度假酒店 September Delight住宿度假折上再8折優惠

一晚住宿只需$1,458，適用於 周五、 周六及周日。可入住雙人豪華客房，連早餐、海景下午茶、精選中式晚餐及啤啤熊之友工作室。

若想升級至特級豪華客房，平日（周一至周四）價錢只需$1,547，可供三人入住； 周五、周六及周日價錢亦只需$1,662。酒店入住日期為8月 28日至9月30日。晚餐或因應政府防疫政策而作出相應安排，詳情請致電酒店查詢。

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責任編輯：陳珈希