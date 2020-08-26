田北辰迎七十大壽自嘲成「真正田七」　生日願望送給香港

▲ （田北辰Facebook圖片）

「人生七十古來稀」，但立法會議員有數個已年屆70。繼新民黨主席葉劉淑儀周一剛渡過70大壽，夠秤拿「生果金」後，其同年同月生的舊黨友、實政圓桌立法會議員田北辰今日亦迎來七十歲生晨。田北辰在社交網站Facebook上載與同事在立法會辦公室慶生的合照，笑稱自己已成為「真正田七」。

「田辦」一班同事，今日在立法會替田北辰慶生，又送上高爾夫球場形狀的蛋糕，給予一向愛打Golf的田北辰。

對於正式踏入「7字頭」，田北辰表示，相信不少香港人和他一樣，都會將生日願望送給香港，希望香港盡早走出低谷，重現生機，再創高峰。



田北辰又笑言，「777是Lucky number（幸運號碼）兼中Jackpot（頭獎）」，但香港過去年半的運情，稱為「當黑」實不為過，又歎喟明年今日，不知會有怎樣的改變。而無獨有偶，2017年林鄭月娥正是以777票當選特首。

田北辰胞兄、自由黨榮譽主席田北俊亦在貼文底下留言，祝願對方生日快樂。

立法會議員石禮謙、黃定光、張宇人都已年逾70歲，立法會主席梁君彥於明年2月，亦剛好年滿70。