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【JUPAS放榜】聯招覆核結果今早9時公布　19人失而復得獲派學士學位

社會 00:00 2020/08/27

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今年262名申請聯招覆核的文憑試考生當中，有19人在首輪未獲派任何學位，經覆核後獲派學士學位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今（27日）公布文憑試成績覆核後的重新遴選結果，262名申請覆核的考生當中，有19人在首輪未獲派任何學位，經覆核後獲派八大、公開大學或指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）學士學位。

今年有44名申請考生原先未獲派任何學位，其中15人覆核後獲派八大學士學位、4人獲派SSSSDP學士學位、3人獲派副學士學位，22人仍然落空聯招取錄資格。

整體有162名考生覆核後的聯招取錄結果有變，首輪已獲八大或公大學士學位取錄資格的169人中，有109人獲較高次序的學程取錄，分別有3人及1人轉獲SSSDP學士學位或高級文憑課程取錄。

此外，原本獲派SSSDP學士學位的32人中，有9人獲派八大或公大學士學位；原本獲派高級文憑的16人中，亦有11人獲派八大或公大學士學位。

有關遴選結果將於今早9 時起公布，申請人可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱結果。

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記者：馮琪雅

大學聯招 DSE 高級文憑 副學士 學士 升學就業

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