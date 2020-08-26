工聯會揭有僱主剋扣外勞薪金逾60萬元 陸頌雄：相信只是冰山一角
工聯會立法會議員陸頌雄、勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪等，今日聯同三位安老院舍外勞員工召開記者會。關注有安老院舍剋扣外勞薪金，並要求無償加班，建議政府立即檢討外勞政策，包括勞工處加強巡查安老院次數，以及在本地失業率下跌前，立即暫停新的補充勞工計劃申請。
陸頌雄表示，早前收到上述3位僱員家訪，發現他們多年來被一安老院舍僱主以「回水」為由，每月剋扣26%薪金，遠超《補充勞工計劃》下，僱主因提供居所可扣除僱員10%工資的上限。事主每日也無償加班至少兩小時。
其中一名外勞田姐，每月薪酬為13,500元，出糧後需向僱主「回水」3,500元，雖然合約列明每日工作時數為9小時，惟田姐一般需工作12小時。加班的薪酬亦只有每小時35元，遠低於合約訂明的時薪$49.5。工聯會要求勞工處介入後，最後成功為事主追回共60萬元欠薪。
陸頌雄認為，有關事件只是冰山一角，政府必須立即檢討外勞政策，包括勞工處必須加強巡查安老院合的次數與巡查方式，須以私密單對單的方式向外勞員工瞭解院舍的實際運作情況，避免員工因僱主施壓而被迫提供虛假資料。
其次，須嚴懲違規僱主，包括禁止其再次申請補充勞工計劃；若涉及虛假聲明及「回水」或「回佣」 問題，更應作刑事層面的跟進。他們又強調，目前本地失業率高企，政府應暫停新的補充勞工計劃申請，加強培訓吸引本地人才入行。
勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪表示，安老院經由「補充勞工計劃」聘請員工，但勞工處無做好監督的工作，使壓榨外勞權益成為行內的潛規則，認為若僱主需「貨真價實」地聘請護理員，會更樂意聘請接受更好培訓的本地員工，有助減輕失業問題不斷惡化的情況。
他們將於9月初與勞福局局長羅致光會晤討論有關議題。
責任編輯：李淇