工聯會揭有僱主剋扣外勞薪金逾60萬元　陸頌雄：相信只是冰山一角

▲ 工聯會立法會議員陸頌雄、勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪聯同三位安老院舍外勞員工召開記者會，關注有安老院舍剋扣外勞薪金。（李淇攝）

工聯會立法會議員陸頌雄、勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪等，今日聯同三位安老院舍外勞員工召開記者會。關注有安老院舍剋扣外勞薪金，並要求無償加班，建議政府立即檢討外勞政策，包括勞工處加強巡查安老院次數，以及在本地失業率下跌前，立即暫停新的補充勞工計劃申請。

陸頌雄表示，早前收到上述3位僱員家訪，發現他們多年來被一安老院舍僱主以「回水」為由，每月剋扣26%薪金，遠超《補充勞工計劃》下，僱主因提供居所可扣除僱員10%工資的上限。事主每日也無償加班至少兩小時。

其中一名外勞田姐，每月薪酬為13,500元，出糧後需向僱主「回水」3,500元，雖然合約列明每日工作時數為9小時，惟田姐一般需工作12小時。加班的薪酬亦只有每小時35元，遠低於合約訂明的時薪$49.5。工聯會要求勞工處介入後，最後成功為事主追回共60萬元欠薪。

陸頌雄認為，有關事件只是冰山一角，政府必須立即檢討外勞政策，包括勞工處必須加強巡查安老院合的次數與巡查方式，須以私密單對單的方式向外勞員工瞭解院舍的實際運作情況，避免員工因僱主施壓而被迫提供虛假資料。

其次，須嚴懲違規僱主，包括禁止其再次申請補充勞工計劃；若涉及虛假聲明及「回水」或「回佣」 問題，更應作刑事層面的跟進。他們又強調，目前本地失業率高企，政府應暫停新的補充勞工計劃申請，加強培訓吸引本地人才入行。

勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪表示，安老院經由「補充勞工計劃」聘請員工，但勞工處無做好監督的工作，使壓榨外勞權益成為行內的潛規則，認為若僱主需「貨真價實」地聘請護理員，會更樂意聘請接受更好培訓的本地員工，有助減輕失業問題不斷惡化的情況。

他們將於9月初與勞福局局長羅致光會晤討論有關議題。

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