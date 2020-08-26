【新冠肺炎】8月26日新增24宗本地確診荃灣區最多　鰂魚涌康怡花園天水圍栢慧豪廷新屯門中心上榜(一文看清新增確診大廈名單)

▲ 8月26日新增24宗本地確診，鰂魚涌康怡花園上榜。資料圖片

8月26日本港新增24宗確診個案，全部為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，鰂魚涌康怡花園、天水圍栢慧豪廷、新屯門中心上榜。

各區情況以荃灣區9宗確診最多，當中6人來自荃灣匡智梨木樹宿舍，另2人分別居住區內兩間酒店，包括悅品酒店‧荃灣及荃灣如心海景酒店暨會議中心。各區新增確診大廈名單如下：

中西區（1）

堅尼地城聯友新樓－－47男，8月20日發病，第4713宗

【新冠肺炎】港大揭新廣譜抗病毒肽可抑制新冠病毒等多種病毒 料未來可作預防新發傳染病

南區（1）

薄扶林華富（二）邨華昌樓－－25男，8月21日發病，第4731宗

東區（1）

鰂魚涌康怡花園J座－－12女，無病徵本地關連個案，第4733宗

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觀塘（1）

觀塘安泰邨居泰樓－－65男，8月3日發病，第4721宗

黃大仙（1）

黃大仙東頭（二）邨興東樓－－1男，無病徵本地個案，第4720宗

【新冠肺炎】食衞局：普及社區檢測計劃已準備就緒 籲市民積極參與

九龍城（2）

紅磡紅磡花園1座－－96女，8月22日發病，第4726宗

何文田愛民邨信民樓－－78男，8月20日發病，第4732宗

油尖旺（2）

旺角寶安大樓－－59男，8月22日發病，第4724宗

太子基隆街 75-77號－－50女，8月21日發病，第4730宗

【新冠肺炎】旺角始創中心海港酒家樓面員工確診 感染源頭不明

葵青（1）

葵涌安蔭邨康蔭樓－－48女，8月24日發病，第4728宗

荃灣（9）

荃灣匡智梨木樹宿舍－－77男，無病徵本地關連個案，第4712宗

荃灣匡智梨木樹宿舍－－38男，無病徵本地關連個案，第4714宗

荃灣匡智梨木樹宿舍－－39女，無病徵本地關連個案，第4715宗

荃灣匡智梨木樹宿舍－－18女，無病徵本地關連個案，第4716宗

荃灣匡智梨木樹宿舍－－38男，無病徵本地關連個案，第4717宗

荃灣匡智梨木樹宿舍－－23女，無病徵本地關連個案，第4718宗

悅品酒店‧荃灣 ；葵涌邨曉葵樓－－46女，8月21日發病，第4722宗

荃灣如心海景酒店暨會議中心 ； 旺角維景酒店－－60女，8月21日發病，第4723宗

荃灣芙蓉樓－－18男，8月24日發病，第4727宗

【新冠肺炎】今日新增10多宗初步確診 荃灣匡智梨木樹宿舍再多7人確診

元朗（2）

天水圍天盛苑盛志閣－－46男，8月21日發病，第4719宗

天水圍栢慧豪廷9座－－86男，8月16日發病，第4725宗

屯門（1）

屯門新屯門中心2座－－69男，8月14日發病，第4729宗

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責任編輯 李志強