【TENET天能】湯告魯斯入戲院睇《潛行凶間》導演新片　香港戲院重開9月10日上畫【有片】

▲ 《TENET天能》有湯告魯斯加持，大家對電影更有期待！

《潛行凶間》（Inception）導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新鉅製《TENET天能》（Tenet）現定於9月10日在香港戲院上畫。此片已於8月26日在全球多個國家及地區陸續上映，而身處英國拍《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）也不甘後人抽空到戲院先睹為快。

湯告魯斯昨日透過社交媒體上載短片，講述他戴上口罩去擠滿人的戲院欣賞《TENET天能》的經歷，他還留言說： Big Movie.Big Screen. Loved it.（大片。大銀幕。我喜歡。）

▲ 湯告魯斯為拍《職業特工隊7》身處倫敦，他戴上黑色口罩出動去戲院。（影片截圖）

湯告魯斯上載片段顯示他戴上黑色口罩，登上的士前往倫敦的IMAX戲院，途經當地名勝，當的士停下來時，途人竟然立即認得他，令他大為驚訝：「為甚麼？我已經戴了口罩！」

▲ 湯告魯斯在車上跟途人揮手，他詫異為何戴上口罩仍有人認出他。（影片截圖）

不久，他抵達IMAX戲院，他甫下車即跟門外的《TENET天能》巨型海報合照。他入場睇戲時，還拍下銀幕上發行商華納電影公司的商標。

他看畢電影後跟全場觀眾大拍手掌，然後說：「各位，能夠回到戲院真好。」他離開時，有人從後問他喜歡這部片嗎？靚佬湯便回答：「我很喜歡。」

▲ 片段中見到湯告魯斯身處大戲院內。（影片截圖）

湯告魯斯在社交媒體上並不活躍，忽然上載片段支持《TENET天能》，除了識英雄重英雄外，也可能跟他早前獲英國政府豁免入境後隔離14日的防疫措施，因而回饋當地電影同業。

《TENET天能》由《吸血新世紀》的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）之子尊大衛華盛頓（John David Washington）主演，是一部時間逆行為主題的特務片。

▲ 《TENET》是一部以時間逆行為主題的特務片。

《TENET天能》場面宏大，其中真實747飛機撞向大廈一場戲至為震撼。另一特色是演員置身實景拍攝挑戰高難度特技動作場面，而非於綠幕前拍攝，極少動用電腦特技。

作為講述全球危機的特務片，電影在全球7個國家實地取景，並且不少部分用上IMAX拍攝。如此規模的製作要觀眾在大銀幕才能充分體驗箇中的震撼。這些特點都跟湯告魯斯的《職業特工隊》系列風格如出一轍。

▲ 新蝙蝠俠羅拔柏迪臣有份主演《TENET天能》。

與此同時，疫情重創電影業，各地戲院重開後能否吸引觀眾重新入場視乎影片份量，而這部大片也因此被視為荷里活電影工業的救命草。

相信湯告魯斯第一時間去捧場，也是希望觀眾重新進入影院觀影。

記者：胡慧雯