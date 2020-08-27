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【新冠肺炎】全球首次經實驗證實　日本醫科大學研究： 低濃度臭氧可殺死新冠病毒

健康 10:38 2020/08/27

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全球首次經實驗證實，低濃度臭氧可殺死新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，日本藤田醫科大學昨（26日）表示，低濃度臭氧可中和新型冠狀病毒微粒，或許是醫院消毒診療室與候診區等的可行方法。這是全球首度經實驗證實，低濃度臭氧具有殺死新冠病毒效果。

綜合外媒報道，日本藤田醫科大學專家昨在線上記者會表示，首度證實對人體無害的0.05至0.1ppm（即百萬分之一）低濃度臭氧，可殺死新型冠狀病毒（COVID-19）。

該項實驗在一個內有新型冠狀病毒樣本的密閉空間使用臭氧生成機，研究人員發現，當暴露在低濃度臭氧達10小時後，病毒的活性銳減超過90%。

領導該項研究的藤田醫科大學病毒與寄生蟲學教授村田貴之（Takayuki Murata）表示：「透過不間斷、低濃度的臭氧處理，可減少新型冠狀病毒的傳播，即使在有人存在的環境裡，也可以使用這種系統。我們發現在高濕度環境裡，這種方式特別有效。」

臭氧是一種氧分子，已知可使許多病原體失去活性，而先前實驗顯示，介於1至6ppm的高濃度臭氧，可有效對付新型冠狀病毒，不過可能對人體有害。

藤田醫科大學指出，在此之前已知對人體有害的高濃度臭氧可抑制冠狀病毒活性，但低濃度臭氧也具有效果，是全球首度經實驗確認。藉由此研究發現，如果在人群聚集環境也適切產生低濃度臭氧，可望降低感染風險。藤田醫科大學醫院已在病房與候診區安裝臭氧生成機，以減少院內感染。

責任編輯：羅嘉欣
 

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