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【二人限聚令】帶兩孩到餐廳吃早餐被要求分枱　港媽怒斥：大枱隔咁遠唔算3人坐

育兒經 10:52 2020/08/27

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港媽認為要求她和女兒分枱坐並不合理。

新冠肺炎疫情下，政府宣布實施二人限聚令及食肆晚市禁堂食等社交距離措施，然而限聚令卻為多孩家庭造成困擾。有港媽在社交平台發文埋怨，她帶著大女和BB到餐廳吃早餐，卻被侍應要求分枱坐，令她非常不滿。

有港媽早前在facebook群組「全新、二手物品(BB用品、幼兒用品、兒童用品、ETC)」發帖，她表示，日前揹著一名BB和帶著大女，到餐廳吃早餐，最初進去時，有一名男侍應就安排他們坐大枱。

被要求與大女分枱坐

不料，剛坐下來就有另一名年紀較大的女侍應過來，要求大女分枱坐，

成張大枱隔咗好遠應該唔算三個人坐。

不過，女侍應堅持要他們分枱，並說這樣很容易被人捉。而女侍應的態度亦令港媽非常不滿。

周圍大聲同啲客係度講，個乜太侍應仲叫我有咩同政府講。我帶小朋友食個早餐啫，唔通咁都有錯嗎？

不過，網民卻不太同情港媽，反認為「政府規定，畀你係人情，唔畀你係道理」，有網民亦表示，試過帶兩名小朋友落街，卻見餐廳內一家人都要分開2個2個坐，只好買外賣回家吃。有網民則指，疫情未過，不應帶小朋友出外進食，「我連帶小朋友去親戚屋企都驚驚地，除咗去健康院，2個幾月無出過街」。

事實上，政府在7月29日起實施的二人限聚令，政務司司長張建宗當時表示，家中有2人以上共同外出，及公共交通工具有2人以上，可獲豁免。然而，大部分餐廳和食客都擔心會觸犯規定而被罰款，只得更嚴厲地執行二人限聚令。

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責任編輯：王明芳

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