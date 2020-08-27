【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場行蹤　屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組

▲ 一文睇清患者到訪商場行蹤，屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組。

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（26日）新增24宗確診個案，全部為本地感染病例，衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有4間食肆曾有確診者到訪，包括沙田偉華中心的雲桂香米線專門店、 屯門良景廣場的佳記餐廳等。而根據衞生防護中心資料，屯門良景廣場累計已有15名患者曾到訪，或成新群組。

新增4間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

沙田偉華中心 雲桂香米線專門店 23/08/2020 #4728

屯門良景廣場 佳記餐廳 24/08/2020 #4729

油尖旺始創中心 海港酒家 22/08/2020 #4730

九龍城定安大廈 萬豪漁港 20/08/2020 #4732

其中，一名住在屯門新屯門中心2座的69歲男患者（個案編號#4729），曾於病發前到訪屯門多處地方，包括田景邨田翠樓、富健花園二座，以及良景廣場的佳記餐廳及金大班。

包括#4729男患者，良景廣場金大班近期累計已有5名患者到訪，另外4名患者個案編號分別為#4412, #4599, #4628, #4658。

而根據衞生防護中心資料，共有15名確診者到訪過屯門良景廣場，個案編號包括#2319, #2707, #3582, #4286, #4309, #4339, #4374, #4412, #4430, #4431, #4467, #4587, #4599, #4658, #4729。

近7日曾有確診者到訪商場、大廈名單：

香港區

灣仔 銅鑼灣街市

灣仔 鵝頸街市

灣仔 寶漢大廈

灣仔 Tower 535

中西區 金鐘道政府合署高座

中西區 政府總部西翼

中西區 海富中心

中西區 永安中心

九龍區

深水埗 北河街市政大廈

深水埗海麗商場

油尖旺 旺角街市

油尖旺中國客運碼頭

油尖旺 始創中心

油尖旺 勝興樓

油尖旺 K11 購物藝術館

油尖旺 The Forest

油尖旺 瓊華中心

油尖旺 友誠商業中心

油尖旺 百誠大廈

油尖旺 港景匯商場

油尖旺 百寶利商業中心

九龍城 定安大廈

九龍城 土瓜灣市政大廈暨政府合署

九龍城 東興大樓

九龍城法院大樓

九龍城家維商場

觀塘秀茂坪商場

觀塘 兒童醫院

東區 渣華道街市

東區 安明閣

新界區

天水圍 天澤商場

天水圍 天恩商場

天水圍 T Town

天水圍 天瑞商場

沙田偉華中心

沙田新翠商場

大埔 大埔超級城

荃灣 荃威花園商場1期

荃灣 梨木樹商場

荃灣 楊屋道市政大廈

荃灣 香車街街市

屯門 良景廣場

昨日新增本地確診遍佈全港各區，當中以荃灣區最多，新增確診大廈名單請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣