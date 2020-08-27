【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場行蹤 屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組
健康 10:20 2020/08/27
本港新冠肺炎疫情未止，昨日（26日）新增24宗確診個案，全部為本地感染病例，衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有4間食肆曾有確診者到訪，包括沙田偉華中心的雲桂香米線專門店、 屯門良景廣場的佳記餐廳等。而根據衞生防護中心資料，屯門良景廣場累計已有15名患者曾到訪，或成新群組。
新增4間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）
- 沙田偉華中心 雲桂香米線專門店 23/08/2020 #4728
- 屯門良景廣場 佳記餐廳 24/08/2020 #4729
- 油尖旺始創中心 海港酒家 22/08/2020 #4730
- 九龍城定安大廈 萬豪漁港 20/08/2020 #4732
其中，一名住在屯門新屯門中心2座的69歲男患者（個案編號#4729），曾於病發前到訪屯門多處地方，包括田景邨田翠樓、富健花園二座，以及良景廣場的佳記餐廳及金大班。
包括#4729男患者，良景廣場金大班近期累計已有5名患者到訪，另外4名患者個案編號分別為#4412, #4599, #4628, #4658。
而根據衞生防護中心資料，共有15名確診者到訪過屯門良景廣場，個案編號包括#2319, #2707, #3582, #4286, #4309, #4339, #4374, #4412, #4430, #4431, #4467, #4587, #4599, #4658, #4729。
近7日曾有確診者到訪商場、大廈名單：
香港區
- 灣仔 銅鑼灣街市
- 灣仔 鵝頸街市
- 灣仔 寶漢大廈
- 灣仔 Tower 535
- 中西區 金鐘道政府合署高座
- 中西區 政府總部西翼
- 中西區 海富中心
- 中西區 永安中心
九龍區
- 深水埗 北河街市政大廈
- 深水埗海麗商場
- 油尖旺 旺角街市
- 油尖旺中國客運碼頭
- 油尖旺 始創中心
- 油尖旺 勝興樓
- 油尖旺 K11 購物藝術館
- 油尖旺 The Forest
- 油尖旺 瓊華中心
- 油尖旺 友誠商業中心
- 油尖旺 百誠大廈
- 油尖旺 港景匯商場
- 油尖旺 百寶利商業中心
- 九龍城 定安大廈
- 九龍城 土瓜灣市政大廈暨政府合署
- 九龍城 東興大樓
- 九龍城法院大樓
- 九龍城家維商場
- 觀塘秀茂坪商場
- 觀塘 兒童醫院
- 東區 渣華道街市
- 東區 安明閣
新界區
- 天水圍 天澤商場
- 天水圍 天恩商場
- 天水圍 T Town
- 天水圍 天瑞商場
- 沙田偉華中心
- 沙田新翠商場
- 大埔 大埔超級城
- 荃灣 荃威花園商場1期
- 荃灣 梨木樹商場
- 荃灣 楊屋道市政大廈
- 荃灣 香車街街市
- 屯門 良景廣場
昨日新增本地確診遍佈全港各區，當中以荃灣區最多，新增確診大廈名單請看：【下一頁】
【同場加映】日常生活減低感染風險小貼士↓
▼點擊圖片放大
+3
+2
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：羅嘉欣