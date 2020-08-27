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【愛犬病逝】張頴康夫婦愛犬七夕逝世　麥雅緻告別毛孩：她去找牛郎了

娛樂 11:32 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

麥雅緻、張頴康一家送別愛犬Bell Bell。

麥雅緻的愛犬Bell Bell於七夕（8月25日）離逝，終年13歲。張頴康、麥雅緻與一對子女一同到醫院見Bell Bell的最後一面，跟愛犬話別。

麥雅緻於社交平台發帖文紀念愛犬，貼出牠與家人的照片，並寫下自己的心情。

【法證先鋒IV】張頴康「一家之煮」兼負責家居維修　與太太 麥雅緻複式愛巢曝光【多圖】

Bell Bell陪同麥雅緻一家共度多時。（麥雅緻FB圖片）

麥雅緻表示：

在七夕的這個日子，我們的大毛孩女兒Bell Bell 已越過彩虹橋，去找她的牛朗去了⋯

過去的一年，她接受了兩次大手術，每次危急的時候，我們都很擔心她回不了家⋯ 而這位毛孩肥小戰士，每每都表現出她的「阿Q」精神，回家休養「又食又瞓」真正的「啋你都傻」⋯
但我們心知，她的乳線組織癌細胞，並沒有完全切除，只希望她的晚年食飽飽開心不痛苦⋯

到24日的晚上，她突然開始氣喘後腿不能站立，第二天匆匆帶她到動物醫院，主診醫生Dr Hilary 說，壞細胞侵襲她的肺部，令她氣促難呼吸⋯ 雖然有心理準備，但我們對這位肥肥戰士仍抱有希望，但願她又能好轉過來⋯

然而這一次，她在淩晨時份離開了我們，超額完成了她的任務，連繫我們，讓我們1變2，2變4，組織一個有愛的家庭。 現在的Bell Bell 已無痛苦了，想必在彩虹橋追波波，食條條⋯

感謝你的出現，陪伴我在港追夢，用你的可愛大眼睛收服了張生，讓他在我們最初交往的時候，無論有什麼拗撬， 或多或少因不捨得你而留下，讓我們因你，學會相處，學會珍惜對方，更感受到一點為人父母的責任⋯

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【新冠肺炎】張頴康為家人四出撲衛生物資　麥雅緻讚丈夫：No.1 Dad

孝順小豆安慰麥雅緻

面對愛犬的離開，麥雅緻難掩傷心的情感，於家人面前落淚。

女兒小豆安慰媽媽：「媽媽唔好喊，it’s normal... bell bell 去個moon 喇，之後你老咗都會去，我老都會去… 喺個moon 度咪可以再一齊囉。」

小豆安慰媽媽。（麥雅緻FB圖片）

最後，麥雅緻又跟大家承諾將會振作過來：「請給我們幾天的時間傷感，送別bell bell之後，我們一定會回復過來… 請各位見諒我們未能回覆msg... 收拾心情後再和大家線上見面！ #HAHA之家暫未能哈哈 #再見了BellBell豬 」

撰文 : TOPick柴犬出動

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