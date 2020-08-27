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【全民檢測】李偉振稱沒有一種試劑可達致100%準確：「假陰性」比「假陽性」更值得關注

社會 10:50 2020/08/27

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香港醫務化驗所總會主席李偉振指檢測有機會出現假陽性。

普及社區檢測將於8月29日起接受市民於網上預約，瑞典公共衛生局表示，一批由中國華大基因製造的新型冠狀病毒檢測套裝出現問題，導致大約3700人出現假陽性情況。香港醫務化驗所總會主席李偉振今日（27日）於電台節目《千禧年代》中指，檢測出現「假陽性」乃正常情況，因沒有一種試劑可達致100%準確，認為「假陰性」個案應比「假陽性」更值得關注。

李偉振指出現「假陽性」的主要有兩個原因，一為檢測前取樣期間引入污染物導致，另一方面則是在分析期間的問題，每個試劑皆會有以其敏感度及特異度作評估。因冠狀病毒的病毒株十分多樣，未必每種試劑的辦認度都一樣高，相信醫生不會只基於檢測結果斷症，也會看臨床情況。

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他續指「假陽性」個案確診會出現，但只要比率不高還是可以接受。針對瑞典情況，他指當局應該是於6萬至7萬例中，找到3700人出現「假陽性」，有機會是試劑敏感度的與當地的病毒株的對應有偏差。而相比起「假陽性」，李偉振認為「假陰性」的個案應更值得關注，因為「假陽性」個案會再作確認，但「假陰性」個案則不會再跟進。

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記者：郭家穎

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