【新口岸】蔣志偉指蓮塘香園圍口岸較小但連接路方便　到惠州河源等地可節省1小時

▲ 蓮塘香園圍口岸8月26日率先投入服務。(政府新聞處圖片)

蓮塘香園圍口岸昨日（26日）率先投入服務，成香港及深圳之間第7個陸路口岸。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，由於有大部分運輸公司未將貨運司機及貨車車號一併向深圳海關備案，因此暫時無法使用新口岸，但相信不會花太長時間處理。

蔣志偉今早（27日）接受電台節目訪問時指出蓮塘香園圍口岸較小，其通道不多且比較窄，不可容納太多車。他稱，新口岸的設計是二樓做客運，地下處理貨運，雖然通道不太多，但其連接路是比較方便，一離開內地關口就會進入高速公路，不用先經過小路，較節省時間。

他相信有關口岸可以吸引原本行駛文錦渡或沙頭角人士，因經蓮塘香園圍口岸前往惠州、河源、汕頭等地，預計可節省約1小時。

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蓮塘香園圍口岸貨檢設施於昨日下午4時率先投入服務，貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時；至於客運設施，相關部門會因應疫情發展和跨境防控措施檢視情況，適時開通旅客通關服務。

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記者：郭詩詩