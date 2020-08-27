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【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】

娛樂 12:23 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

廣告童星「美心妹妹」轉眼已準備升中，與方紹聰行山分享少女心事。

廣告童星「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）3歲開始入行接拍廣告，當年憑快餐店廣告而為人所知，故有「美心妹妹」的封號。Celine轉眼已12歲準備升讀中學，日前應邀擔任方紹聰（奶仔）的YouTube節目《約女Yama嗲》的嘉賓，與奶仔分享少女心事。

Celine妹妹憑其可愛精靈的外表，於3歲開始接拍廣告，至今不知不覺已經12歲，暑假過後便要升讀中學。

【童星長大】美心妹妹Celine轉眼11歲　媽媽不求成績叻只怕女兒太早拍拖

Celine長大後變成肉感少女。（影片截圖）

【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山　揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】

「美心妹妹」與方紹聰行山

早前Celine應邀擔任方紹聰（奶仔）的YouTube節目《約女Yama嗲》的嘉賓，奶仔為了Celine而把節目暫改為《兒童Yama嗲》，更選擇難度較低的飛鵝山以及馬騮山作為拍攝路線。

久未在鏡頭露面的Celine，依然非常活躍，對鏡頭毫不陌生。當年還是小童星的她，至今高度已經約有1.5米、到奶仔肩膊的位置。

已經12歲到達青春期的Celine，比起同齡孩子相對成熟。

長大後的Celine熱愛日本文化，平日喜歡在網上觀看日本的影片，雖然未有正式學習日文，但透過聽日文歌曲和卡通片，已經能夠說出流利日語，又在山頂上與奶仔一同唱跳日文歌，場面搞笑。

毫不怕醜在山頂唱跳日文歌曲。（影片截圖）

【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山　揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】

節目中還有談心環節，奶仔問到少女Celine的愛情世界，她透露於三年級時曾經收到一封寫有「我鍾意你」的情信，不過在愛情方面自認遲鈍的Celine則認為對方只是喜歡跟她玩。

然而Celine也有心上人，她透露對方在班上經常會幫她手，又會教她做暑期作業，當提起心上人Celine更開始語無論次，愛情確實會讓人心慌意亂。

【東張女神】被方紹聰諷「扮嘢」激動爆喊反擊 利穎怡為真性情解畫：看到不一樣的我

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Celine於3歲開始接拍廣告，後來轉戰到TVB拍劇，曾參演過劇集《愛我請留言》、《陪著你走》、《來自喵喵星的妳》，早前於新劇《機場特警》亦有份客串。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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