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【明星扮靚】連詩雅水著騷腹肌+長腿　Shiga教14天9個動作輕易爆汗燒脂【多圖】

娛樂 15:10 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

連詩雅分享泳衣照答謝網民支持。

連詩雅（Shiga）早前參演TVB劇集《那些我愛過的人》演靚女醫生方書文人氣急升，之後又被爆與男神陳家樂恩愛拍拖，話題熱度持續未減。一向是宅男女神的連詩雅，在今日（8月27日）於個人Instagram分享泳衣照慶祝追蹤人數破50萬，派福利答謝一眾網民支持：「感謝你們陪著我成長」。

連詩雅答謝網民支持。（Instagram圖片）

連詩雅教爆汗減脂運動

身材fit爆的連詩雅不時在Instagram上分享靚相，今次就貼出全身泳衣照，盡騷勁Fit腹肌加長腿。她寫道：「感謝你們陪著我成長，見證我嘅喜怒哀樂。謝謝500k的你們，祝大家身體健康，keep住正面的心態。」

而Shiga在另一社交平台小紅書中人氣亦相當強勁，她亦不時分享運動心得，教大家做不同動作維持好身材。

最近，她就教大家14天內做9個爆汗動作減脂，並拍片示範。

【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰　Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】

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9個運動的順序為：

小碎步跑，30秒

開合跳，30秒

原地高抬腿，30秒

徒手跳繩，30秒

波比跳，14下

提膝轉體，20次

提膝包腿，20次

站立股四拉伸，30秒（每邊15秒）

仰臥膕繩肌拉伸，30秒（每邊15秒）

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【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原則保童顏　Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】

Shiga亦指只要堅持做完9個動作，一段時間後保證一定會瘦。想與Shiga一樣擁有Fit爆身材的大家，可跟着一起練習！

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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