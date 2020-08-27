【挺身而出】周國賢馬路救人左手受傷　IG：暫時彈唔到結他

▲ 周國賢英勇救人。

因抑鬱症復發而休息一些日子的周國賢，昨日（8月27日）在IG分享一張左手受傷的照片，情況令不少圈中好友擔憂。原來周國賢為救衝出馬路的年青人而受傷，導致周國賢一段時間不能碰心愛的結他。

周國賢在IG上載一張黑白左手受傷相，並配文：「暫時彈唔到結他lu。」，即使受傷，周國賢仍不搞笑，標籤「今次真係上水居民居水上」、「昆明擺檔擺明昆」等回覆朋友的慰問。周國賢表示：「硬正喎，塊地仲傷過我啦。」

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▲ 周國賢因救人受傷。（取自周國賢IG）

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周國賢暫不能彈結他

有朋友心痛周國賢，他並回應：「我都唔想，我都好想彈結他！」

好友藍奕邦見狀，留言問及周國賢受傷原因，周國賢回覆：「冇......見有個靚仔衝出馬路，迎面有架車衝緊埋去個靚仔度，咁我咪懶醒跳出馬路囉......」趙學而、孫曉賢、Aka也有留言關心周國賢。

傳受抑鬱症困擾

40歲的周國賢於2003年以創作歌手身份加入娛圈，推出的音樂作品獲得不少樂迷愛戴。

他於2006年從個人歌手身份，轉為發展其讀書時期在紐西蘭組成的樂隊Zarahn，以樂隊主唱身份繼續在樂壇上發光發亮。

▲ 2018年叱咤樂壇男歌手 銅獎。（資料圖片）

2019年10月，周國賢拍畢電影《一秒拳王》後，疑似因撑港言論受內地網民批評，在微博說再見後便失蹤五個月，有傳周國賢抑鬱症復發。

後來周國賢逐漸回歸社交媒體，首條影片是翻唱鍾愛的宮崎駿動畫《風起》主題曲，並配文：「It’s been a while，很久不見了，這幾個月來，世界正在慢慢改變中，無論如何大家一定要好好保重身體，保護自己，保護你們愛的人。」

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