【有愛僱主】疫情下外傭未能回鄉探望家人　愛心僱主徹夜準備生日驚喜

▲ 有愛心僱主徹夜為外傭準備40歲生日驚喜。

本港不少家庭聘請外傭，幫忙照顧長者及小朋友，能聘請到一名好姐姐如獲至寶，更有些僱主與外傭的關係就如家人一樣親密。日前，一名港媽於社交媒體分享，指外傭因疫情未能回鄉與家人團聚，適逢她近日生日，便特意徹夜為她布置生日氣球，隔天早上給她一個大驚喜。沒想到外傭看見驚喜後感動落淚，更多次擁抱僱主道謝，畫面感人。

一名港媽於Facebook群組「淘寶開心share」發帖並上載相片，指早前於淘寶看見一個價值21.8元人民幣（約24.5元港幣）的生日氣球裝飾，立刻想起家中的外傭姐姐快過40歲生日，於是向丈夫提議為外傭姐姐準備生日驚喜。起初丈夫認為慶祝生日不須誇張，惟港媽表示，

佢喺我哋屋企做咗5年幾，好感恩可以請到佢，由佢睇住家姐識行路到睇住兩個細佬出世，我完全感受到佢真係好錫我哋3個小朋友。

疫情下外傭未能回鄉探親

港媽又指，往年12月外傭均會飛回菲律賓探望家人，不過因為疫情關係，外傭與家人表明今年未能如期回家。因此，喜歡搞搞小驚喜的港媽在8月21日決定，深夜待外傭睡覺後，徹夜與丈夫準備氣球、「Happy Birthday（生日快樂）」及「40」等氣球裝飾品。及後更計劃叫外賣及買蛋糕與外傭慶祝，送上氣炸鍋作為生日禮物。

▲ 僱主夫婦在半夜時為外傭姐姐準備氣球裝飾品，隔天慶祝生日。（淘寶開心share）

外傭感動得多次落淚

布置完氣球驚喜後，港媽當晚興奮得睡不著覺。在外傭生日的當天早上，港媽知道她6時多已睡醒，帶同女兒去邀請外傭迎接生日驚喜時，原來她早已發現客廳的生日驚喜，在廚房感動流淚，及後更多次擁抱港媽，

見到佢咁開心，覺得真係好值得！

網民：媽媽做了最好的家教

有關帖文引來大批網民大讚僱主一家有愛，「好工人遇到好僱主，一切注定了好緣份」、「隔住個電話都感受到嗰種感動同驚喜」及「幫工人慶祝，如同親人，做你工人太幸福了」。另外有網民表示，港媽做了最好的身教，讓孩子們學會感恩，感激曾幫助他們的人。

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責任編輯：王明芳