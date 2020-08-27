【情緒問題】察覺家人情緒異常勿妄加判斷 利嘉敏：真正關心是溫柔聆聽

▲ 利嘉敏指，真正的關心是溫柔聆聽。

面對無了期的疫情，彼此情緒都受影響。去年，社會已累積了情緒，沒好好化解之餘，再逢疫症挑戰，巿民情緒更是百上加斤。

港大研究指出，七成半受訪者出現中至高度抑鬱徵狀；另一報告亦顯示，逾八成七受訪高級行政人員表示曾感受到明顯的身體及精神健康壓力，當中百分之一更曾有幻覺——此乃不容忽視的預警。有朋友疫下終日精神緊張，體重銳降，雙手皮膚出疹，醫生一看即說：「因洗手太頻密之故。」此人近半年已絕少出街，但在家也時刻擔心沾菌，洗手洗到皮膚敏感。這種情況，心理問題比衞生問題更嚴重。

以下是七種都市最常見的情緒：經常焦慮症、驚恐症、強迫症、創傷後情緒病、社交焦慮症、鬱躁症和抑鬱症。有研究指，情緒病患者肯自行求醫的，少於四分一。情緒病是不會「吽吽下吽好」的，因或涉生理物質（如賀爾蒙）失調，及早尋求診治是關鍵。情緒病如能及早醫治（如調節失衡的血清素），絕對可以治癒。

幾年前先父離逝，我察覺到「平時天跌落嚟當被冚、瞓醒又是一條好漢」的家母肥媽，開始有很輕微的情緒狀況，失眠、提不起勁，連人生最大樂趣「食」，都失去了。甫見異樣，馬上帶她到相熟醫生檢查，結果確認了我的懷疑——抑鬱症初期的徵狀，經過一個療程後，開心復元，不需再服藥。

分享故事，是想讓大家知道：一、情緒病不是羞恥之事；二、一覺不妥就勿等、勿妄想會「吽」好，及早發現和醫治，可以復元。三、若發現家人或朋友有異樣，不要劈頭就講：「你好唔妥喎！」「你係咪有問題或有病？」「你有情緒病！」「好心你睇醫生！」這只會令聽者很自然地想防禦（defense）。

真正關心對方的話，應把焦點放在行為描繪，而非對他個人妄下判斷或標籤，如：「我察覺到你呢陣子好似提不起勁／無心機／唔夠休息／無乜胃口（專注描述行為，而非對其人作出整體評論），你近排點呀？」真正的關心，不是鹵莽判斷，而是溫柔聆聽、鼓勵和陪伴。

情緒病不是一個單靠時間可「吽」好，或單靠自己意志就可克服的身心狀態。這陣子，外圍環境負能量和煩擾多，亦是我們情緒最脆弱之時，保守自己的心，勝過保守一切。

全文刊於《經濟日報》，原題為情緒不能「吽」