【阻礙學習】父母老師長期戴口罩難看口形　4歲男童口齒不清語言發展受阻

▲ 男童因無法觀察大人的口形和聽清發音，導致口齒不清。

新冠肺炎第三波疫情雖有緩和跡象，但外出時仍要戴上口罩防疫。不過，原來長期戴口罩有機會影響兒童學習發音。有台灣醫生表示，近日有男童確診「構音異常症」，原來疫情下家長、老師、孩子都戴著口罩，孩子無法看到大人嘴形和聽不清楚發音所致。

據台灣媒體報道，近日有一名4歲男童剛上幼稚園不久，就被老師發現口齒不清、發音不準，於是建議家長帶孩子到醫院檢查。澄清醫院復健科主任趙明哲醫生為男童進行測試後，發現男童智力、聽覺和構音器官都沒有問題。

孩子發音不準

不過在評估發音功能時，發現他的發聲不準，例如把普通話的「哥哥」讀成「顆顆」，亦有規律性的遺漏等，診斷為構音異常症，因此需要安排專業早期語言復健治療。

男童的媽媽表示，今年初爆發疫情，她深怕傳染病毒給孩子，因此全家人在家中仍戴口罩，尤其在與孩子互動時更注意，卻不知此舉造成孩童發音問題。

學語言需觀察口形

趙明哲指出，孩子學習語言時，需要透過觀察大人的嘴形、臉部表情和聆聽清晰的發音。不過，由於現時父母、老師都長期戴口罩與小孩互動，多少會影響孩子學習語言的進展。雖然目前未有明確的科學統計及分析，但以往甚少會有成人長期戴口罩與兒童互動，只有在今年新冠肺炎疫情下才出現，值得家長和老師注意。

經過語言治療師以圖卡、故事書、口腔運動遊戲等，進行嘴唇、舌頭、臉頰肌肉的訓練正確發音，男童在3個月以來已有很大的進步。趙明哲提醒，在新冠肺炎未絕跡之前，外出戴口罩是民眾生活的日常，家中若有正在學語的稚齡小孩，成人可以適時脫下口罩與小孩對話和互動，以免影響孩子的語言學習發展。

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責任編輯：王明芳