【隔離生活】90後攝影師情侶記錄竹篙灣隔離生活　營友違規出房工作人員「絕招」處理

▲ 90後攝影師情侶記錄竹篙灣隔離生活。

新冠肺炎疫情持續，曾與確診者有密切接觸人士須接受隔離。本港一對90後攝影師情侶近日因同事確診新冠肺炎，遂雙雙到竹篙灣隔離營接受觀察，兩人在營內記錄9日竹篙灣隔離生活，不僅公開竹篙灣隔離營伙食，還分享當有營友違規出房時，工作人員用「絕招」來處理。當離營時可重新呼吸「自由的空氣」，感受最為深刻。

90後攝影師情侶阿玥及承承的同事不幸確診新冠肺炎，由於共用同一工作室，經常見面及共用膳，故被列為密切接觸者，即日由救護車送往急症室做快速測試，結果為陰性，然後回家自我隔離，兩日後被送到竹篙灣檢疫中心接受觀察。阿玥及承承分別獲派獨立房間，職業病發作的兩人，拍片記錄9日「自閉隔離生活」。

阿玥稱，竹篙灣檢疫中心與駿洋邨最大分別是，竹篙灣檢疫中心房內已鋪設木膠板，設備齊全，有提供冷氣，電視機、熱水爐等，直言生活條件比想像中「好好多，可講得上舒適環境」。

她又分享伙食，每日有餐單讓人選擇，且每日準時送早午晚餐，職員均穿上防護衣，然後敲門送上。承承則分享到，「飯盒嚟講算幾好，味道都幾正常」，令他最深刻飯盒內有「千年不變、長伴住你」的白烚雜菜。而如想杯麵、零食、牛奶，都可提供到。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

阿玥稱，在隔離營内，最需要遵守的是不能離開房間，每天最期待的環節，就是當職員到房門送餐時，「同佢say Hi」，那是她每日唯一可與人接觸的時刻。

她還記錄職員處理違規情況的「絕招」，身處營內因不能出房，不時聽到工作人員廣播，直接指出某一座的營友違規行為，

32座嘅營友麻煩你唔使再睇，收返啲衫入去唔該！。 43座的營友，43座的營友，請即刻返入房，唔好再出房！

【隔離生活】分享竹篙灣隔離中心生活 港女病毒檢測呈陰性：醫護話叫我當體驗下

阿玥形容，在營內真的非常悶，故兩人也帶備大量消遣及工作的設備如電腦、啞鈴及PS4。承承則稱這裡的隔音都好。

兩人於營內另外接受兩次檢測，證實結果均為陰性，終在第9晚的晚上11時半獲准離營。離開房間的一刻，阿玥及承承均表現非常興奮，「係自由嘅空氣」。

點擊睇片：

責任編輯：羅嘉欣