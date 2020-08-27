【KO污漬】白色衫染污花半小時光潔如新　一件法寶神奇去除9成頑固污漬

▲ 一樣簡單小法寶，花半小時就能去除白色衣物上的頑固污漬。

夏天不少得穿著白色T恤，但白色衫容易染污，亦難以完全去除污漬。近日有外國網民就分享，只需用上一樣簡單小法寶，花半小時就能去除白色衣物上的頑固污漬，值得參考。

據《每日郵報》報道，澳洲一名已為人母的女子，不小心在一件白色連帽衛衣上，留下大面積的頑固污漬，於是在Facebook群組內尋求處理方法。有網民建議她把衣服浸泡在「尤加利葉精油」（eucalyptus oil）中半小時，再以清水沖洗。

她嘗試後，再在網上分享前後對比：「效果十分好！我用清水沖洗污漬，並努力刷洗，盡量保留衣物原色。」她表示，衣物經浸泡後去除達9成污漬，之後她又把漂白劑倒在餘下一成污漬上，再放入洗衣機，終於令衣服恢復原貌，光潔如新。

尤加利葉精油通常用作草藥，用於治療鼻塞和哮喘等常見不適症狀。經稀釋後亦可用於皮膚護理上，如抒緩潰瘍或關節炎等慢性疾病。由於其天然消毒特性，尤加利葉精油還可以用作天然地板清潔劑及洗衣粉。

日本雜誌《LDK》亦曾教了幾個實用去漬小貼士，重點是要以油制油，如果污漬主要以油為成分，只要用同樣含油分的工具就能輕鬆去污，而小蘇打粉也是一樣去污好幫手，詳見【下一頁】。

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責任編輯：陳昊淋