  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【自私播毒】大媽疑在IKEA隨地大小便　目擊者：留下一地污穢物

健康 12:18 2020/08/27

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

大媽疑在IKEA隨地大小便，目擊者：「留下一地污穢物」。

外出時人有三急，也不應隨地「解決」！近日北京一名網友逛IKEA（宜家家居）期間，目睹一名大媽在角落蹲下大小便，然後留下一地污穢物，惹來不少網民批評大媽的行為「自私」、「缺德」。

微博帳號「北京人不知道的北京事兒」周二（25日）分享數張照片，並配文指接獲網民投稿，「四元橋宜家，在角落隨地大小便的大媽，完事起身就走，留下一地污穢」。從照片可見，一名穿大媽蹲在IKEA店內逃生門附近一處角落蹲下，手上拿著一張紙巾，疑似在「解決」，事後大媽更若無其事地從角落走出來。

據照片顯示，雖然大媽身處角落，但周圍人來人往，逃生門前方的貨架還有其他顧客在挑選商品，稍微仔細一看就能看見。

事件曝光後，引來不少網民批評大媽的行為，紛紛留言「真噁心」、「怎麼會有這樣的人！去廁所不好嗎？」、「為什麼最基本的禮義廉恥都沒有了？」、「這年頭人不可貌相的太多了」。

不過，亦有網民認為部分IKEA的廁所不好找，大媽可能只是人有三急，呼籲大家給予多一點包容，「可能是老年尿失禁，盆底肌鬆弛憋不住，老年女性挺多的」、「老年人尤其是女性很多都有這毛病。並不是故意的，一定是來不及了」、「突然拉肚子的話那可以理解」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【港鐵播毒】伯伯疑在九龍塘站大堂隨地大便　港鐵：已發出違例通知書並徹底消毒
16:47 2020/08/13
【港鐵播毒】伯伯疑在九龍塘站大堂隨地大便　港鐵：已發出違例通知書並徹底消毒
【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床
11:38 2020/03/21
【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床
【IKEA不雅片】疑似女網紅闖IKEA拍不雅片　宜家家居：譴責有關行為已報警處理
12:21 2020/05/11
【IKEA不雅片】疑似女網紅闖IKEA拍不雅片　宜家家居：譴責有關行為已報警處理
網絡熱話 大媽 IKEA 北京

最高瀏覽

【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
10:54 2020/08/26
【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
15:16 2020/08/26
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住