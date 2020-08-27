【自私播毒】大媽疑在IKEA隨地大小便　目擊者：留下一地污穢物

▲ 大媽疑在IKEA隨地大小便，目擊者：「留下一地污穢物」。

外出時人有三急，也不應隨地「解決」！近日北京一名網友逛IKEA（宜家家居）期間，目睹一名大媽在角落蹲下大小便，然後留下一地污穢物，惹來不少網民批評大媽的行為「自私」、「缺德」。

微博帳號「北京人不知道的北京事兒」周二（25日）分享數張照片，並配文指接獲網民投稿，「四元橋宜家，在角落隨地大小便的大媽，完事起身就走，留下一地污穢」。從照片可見，一名穿大媽蹲在IKEA店內逃生門附近一處角落蹲下，手上拿著一張紙巾，疑似在「解決」，事後大媽更若無其事地從角落走出來。

據照片顯示，雖然大媽身處角落，但周圍人來人往，逃生門前方的貨架還有其他顧客在挑選商品，稍微仔細一看就能看見。

事件曝光後，引來不少網民批評大媽的行為，紛紛留言「真噁心」、「怎麼會有這樣的人！去廁所不好嗎？」、「為什麼最基本的禮義廉恥都沒有了？」、「這年頭人不可貌相的太多了」。

不過，亦有網民認為部分IKEA的廁所不好找，大媽可能只是人有三急，呼籲大家給予多一點包容，「可能是老年尿失禁，盆底肌鬆弛憋不住，老年女性挺多的」、「老年人尤其是女性很多都有這毛病。並不是故意的，一定是來不及了」、「突然拉肚子的話那可以理解」。

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責任編輯：羅嘉欣