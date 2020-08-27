【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心

▲ 內地一名媽媽生第一胎時丈夫主動陪產，可是產後卻遭對方冷落更提出離婚，原來生仔畫面令他留下陰影。

媽媽懷胎十月充滿辛酸，不少丈夫希望陪產為太太打氣，不過有人可能對生產過程有陰影。內地一名媽媽生第一胎時丈夫主動陪產，可是產後卻遭丈夫冷落，對方更提出離婚，原來生仔畫面令他留下陰影，自此見到太太亦覺得噁心。

妻產後丈夫態度冷淡分房睡

綜合內地傳媒報道，一名孕婦在第一胎預產期時，對於將生產感到恐懼不安，其丈夫心痛太太，於是主動提出陪產，又安慰說「別害怕，我進去陪著你」。她在丈夫陪伴下變得安心，亦順利生產。

不過，自從產後丈夫對她的態度轉變，開始冷落她，甚至要分房睡覺。她最初以為是嬰兒夜晚的哭鬧聲，令丈夫受不了。之後丈夫竟然還提出離婚，理由是︰

我想起你生產的樣子就感到恐懼，只要看見你就覺得噁心。

網民︰對生產畫面有恐懼就不要陪產

事件引發討論陪產問題，有人認為「陪產可以兩個人一起面對痛苦」、「爸爸陪產特別有意義」、「讓爸爸體會生孩子不容易」。對於事件中丈夫的行為，不少網民痛斥他是「渣男」，有感「這種老公不要也罷」。

其中有網民表示醫生大多會在事前，跟丈夫們說明陪產可能會出現的情況，讓他們做好心理準備，留言寫道︰

如果對生產畫面有恐懼，建議不要陪產，免得心生陰影。

此外，也有身為人妻的網民反對陪產，除了怕對方留下陰影，影響夫妻關係外，又擔心自己最難看的一面被對方看見。

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責任編輯︰王明芳