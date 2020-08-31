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【東張西望】靚媽容羨媛不強求子女考高分　培養品德比學術成績重要：人的好壞由品格分辨

娛樂 17:34 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《東張西望》主持容羨媛現實中育有兩子女Beth與Fraser。

TVB節目《東張西望》為觀眾報道城娛樂新聞兼走訪生活事，主持容羨媛（Fion）自2012年起加入，鏡頭前口齒伶俐與名人明星談笑風生，相信觀眾對容羨媛的臉孔一點都不陌生。鏡頭後，容羨媛是育有兩名子女的幸福媽媽，分別是7歲大女Beth及4歲細仔Fraser。

此溫馨家庭一切由2009年開始，容羨媛在藝人黃浩然太太莫家嘉的生日會中，認識了老公Ben。拍拖3年後，便決定牽手步入教堂，組織成四口之家。

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容羨媛與老公Ben育有一對子女。（陳家瑩攝）

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為家庭變踏實

容羨媛接受TOPick訪問分享與老公的故事：「結婚時29歲，我以前是戀愛大過天的人，也有想會不會太早決定呢？不過後來發現他是個成熟穩重、幽默，經常氹得我很開心的人。我也是個沒有甚麼方向的人，有很多事都會依賴他，所以覺得他很值得依靠。」

她續指：「老公結婚前被朋友覺得很貪玩，但結婚後卻變了住家男人，喜歡煮飯又打理家務，而我亦因為結婚變得更踏實，學懂為家庭負責，凡事都會計劃。」

由愛情到婚姻與家庭，Fion與老公除工作以外，都盡量把空餘時間留給家庭生活，陪伴一對年幼子女成長。

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親力親為教運動

Fion分享家庭日常活動說：「我們一家都很喜歡戶外活動，游水行山等都會做，一對子女都是由我與老公教游水做運動。平日報興報班就依據小朋友的喜好，女兒有學畫畫跳舞，是很典型的乖巧女孩，細仔則是活潑型，很喜歡發問思考。」

近日，受新冠肺炎疫情影響，Fion表示雖多了時間與子女相處，但親子關係卻面臨重大考驗：「疫情初期幾乎全天對著他們，要陪做功課又要教學，有時真的會好忟，到中段找到合適相處模式才有改善，間中都會一起下廚及做小實驗，有助增進親子感情。」

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Fion分享育兒之道。（Instagram圖片）

育兒之道

疫情影響下，Fion坦言有擔心仍在唸幼稚園K2的細仔未能跟上進度，對考小學或有難度。

但在子女的學習成績方面，她就從不強求：「我對他們的成績會有要求，但是盡了責任溫書做好自己的要求，考得不好沒關係，但不可以不盡力。」

Fion注重子女的品格培養。（陳家瑩攝）

學習成績外的教育上，Fion最注重子女的自理能力及禮貌：「我會要求他們做好自己的事，如玩玩具後自行收拾、放學回家自行換校服拾書包、吃飯不會餵等。另外，我會要他們有禮貌，因為我覺得長大後沒有誰會不懂簡單的知識，但一個人的好與壞由品格就很易分辨。」

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此外，Fion的老公從事股票經紀，家中交由他主力理財，平日會把子女的利是錢儲起作適當的投資。

雖然子女尚幼尚未教授理財觀念，但Fion從小便教他們遠離物質生活：「平日不會買玩具，生日也叫朋友不要送，只有聖誕時會收到一次，大約就會玩一年。雖然小朋友未懂理財，但我也不想他們受物質影響，唯一會買給他們的就是書本。」

前世情人

Fion與老公及一對子女關係要好，她指女兒比自己更喜歡「Check」實老公：「近年女兒很喜歡癡爸爸，出街要拖實爸爸，又不時打電話問他在做甚麼。細仔就更似我的前世情人，有時因為不捨得我而不准我出門工作，又會突然錫我，真的會感到很Sweet。」

女兒與兒子都是爸媽的前世情人。（陳家瑩攝）

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Fion亦與老公共識少吵架，即使吵架後亦會主動向對方Say Sorry，繼而溝通及解決問題，不會影響小朋友。

她笑稱：「最重要是給予對方自由空間，從一開始信他，我就會一直都相信他，況且有一個這樣溫馨幸福的家庭，我們都沒有誰會想破壞它吧。」

場地：MioXpace

記者：陳家瑩

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